



EK TEDBİRLER VAR

Wyndham Hotels&Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis ise Turizm Bakanlığı tarafından verilen sertifikayı tüm otelleri için alacaklarını söyleyerek, "Buna ilave 'Count on Us' (Bize Güvenin) girişimini başlattık" dedi. Wyndham Grand İzmir Özdilek Genel Müdürü Funda Çam da otellerini 1 Haziran'da açacaklarını belirterek, "Rezervasyonlar hareketlendi. Haziran'da iç pazar, Temmuz ve Ağustos'ta ise yabancı misafirlerimizi ağırlayacağımızı öngörüyoruz. Rusya, Almanya ve İngiltere'den yüksek talep var" diye konuştu.