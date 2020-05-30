Türkiye yeni normale geçiş için hazırlıklarını sürdürürken, yazın gelmesiyle yerli turist de tatil planlarını yapmaya başladı. Tur operatörleri tatil arayışlarının hızlandığını belirtirken; oteller ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı hijyen genelgesinin yanı sıra sertifika için de çalışmalarını başlattı. Özellikle Temmuz-Ağustos ayı için hareketlilik oluşacağını belirten oteller, müşterilerinin hem rahat hem de güvenli tatil yapması için çalışıyor. Bazı oteller odalarının yarısını açmayı planlarken, bazıları da ilave hijyen tedbirleri geliştiriyor.
BETÜL ALAKENT
YABANCILAR KAPIDA
Titanic Hotels Genel Direktörü Gökhan Özbatır, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çok yerinde bir girişimi ile başlatılan sertifikasyon sistemine katıldık ve belirtilen tüm kurallara birebir uygun şekilde hazırladığımız tesislerimizde misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Normalleşme adımları ile birlikte iç pazardan konaklama talepleri gelmeye başladı" dedi. Öncelikle iç pazar misafirlerine hizmet vermeye başlayacaklarını aktaran Özbatır, "Temmuz'da yurt dışı uçuşların başlayacağı öngörülerek, otellerimize Rusya, İngiltere ve Almanya'dan ciddi bir talep oluştu" şeklinde konuştu.
ODALARIN 3'TE 1'İ AÇILACAK
17 Haziran'da yeni sezonu başlatacaklarını belirten Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum, "Biz 460 odalı bir tesisiz. Başlangıçta 150 odayı açmayı planlıyoruz. Birinci vitesle başlayacağız, zamanla vites yükselteceğiz" dedi. Turizmin iç pazarla başlayacağına dikkat çeken Batum, ülkelerin uçuş yasaklarının kalkmasıyla birlikte dış pazarların da gelişeceğini aktardı. Batum, "Özellikle İngiltere'den çok yoğun bir talep alıyoruz. Onlar uçuşların açılmasını bekliyor. İç pazarla Haziran'da başlayan hareketlilik Temmuz ve Ağustos'ta daha da hızlanacak" ifadelerini kullandı.
EK TEDBİRLER VAR
Wyndham Hotels&Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis ise Turizm Bakanlığı tarafından verilen sertifikayı tüm otelleri için alacaklarını söyleyerek, "Buna ilave 'Count on Us' (Bize Güvenin) girişimini başlattık" dedi. Wyndham Grand İzmir Özdilek Genel Müdürü Funda Çam da otellerini 1 Haziran'da açacaklarını belirterek, "Rezervasyonlar hareketlendi. Haziran'da iç pazar, Temmuz ve Ağustos'ta ise yabancı misafirlerimizi ağırlayacağımızı öngörüyoruz. Rusya, Almanya ve İngiltere'den yüksek talep var" diye konuştu.
İLK BELGE SUENO'NUN
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın otellerde Coronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmeler için vereceği Sağlıklı Turizm Belgesi'ni, Türkiye'de ilk olarak Antalya'nın Serik ilçesindeki 5 yıldızlı Sueno Hotels Golf Belek aldı. TSE Sistem Belgelendirme Grup Başkanı Mesut Duru imzalı ilk belge, 28 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla düzenlendi. 28 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak belge kapsamında otel her ay denetimden geçirilecek. Denetimlerde 'gizli müşteri' kullanılacak.