Emekli maaşınız iptal olmasın diye kontrol etmenizde fayda var. Emeklilikte ufak bir hata maaşınız yanmasına sebep olabilir: Eğer sizinde emeklilik hakkınızla ilgili bu uyarı varsa dikkat etmenizde bilgi almanızda fayda var: SGK'nın hizmet süreleriyle ilgili sıkı takip başlatmasıyla, hizmet dökümüne bakanlar bazı ayların yanında 'Ş' harfiyle karşılaşıyor. Son zamanlarda özellikle emekliliği yaklaşanların bir kısmı, e-devlet'i açıp sigortalı hizmet dökümüne baktıklarında, bazı günler ve ayların yanına "Ş" kodu konulduğunu görerek şaşkınlık yaşıyorlar. Bu ifade emekli olduktan bir süre sonra karşınıza, işlemin iptal edilerek yeniden hizmet süresi talebi olarak çıkabilir. Detaylar takvim.com.tr'de
'Şüpheli' anlamına gelen bu kod, aslında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genelgeyle çalışanlarına daha önce duyurduğu yeni denetim uygulamasının sonucu. Sigortalılar hakkında gerçek dışı olarak hizmet süresi bildirme ve birleştirme yapılmaması için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında, "sahte işyeri", "kontrollü işyeri" ve "şüpheli işyeri"nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ile gösterimi sağlanmaya başlanmıştı.
Özelikle hizmet süresi eksik olanları hedefleyen sahte işyerlerini ortaya çıkarmak ve ayıklamak için başlayan bu uygulama, 15 Temmuz sonrası incelemeye alınan şirketlerde çalışmış olanları da kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda. Hizmet süreleriyle ilgili bu ifadeler yer aldığında müfettiş denetimlerinin sonucu bekleniyor.
GÜNDE SINIRDAYSANIZ AYLIK KESİLEBİLİR
Şirket hakkında inceleme sonuçlanıncaya kadar 'Ş' koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir.
Ancak, o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti iptal olur. Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor. Örneğin böyle bir kişi 6 bin gün primle emekli oldu. Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor. O işyerindeki 360 günlük primi iptal edilirse prim günü 5750'nin altına düşeceği için emekli aylığı kesilecek. Yeniden aylık bağlanabilmesi için eksik prim gününü tamamlaması istenecek.
FİİLEN ÇALIŞMAYAN İŞÇİYİ BİLDİRMEYİN
Şüpheli İşyeri kodu konulan işyerleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, kodun konulmasından sonra 10 gün içerisinde denetim başlatılıyor. Şüpheli işyeri veya kontrollü işyeri kodları, 1 ay içerisinde dikkat çekecek şekilde sürekli ek ve iptal bildirge veren, borcunu ödemeyen ya da daha önce sahte işyerlerinden bildirilmiş sigortalıları yeniden bildiren işyerine konuluyor.
Bu nedenle işyerlerinin sahte sigortalı bildirmemesi ya da işyerinde gerçekten çalışmayanları bildirmemesi önem taşıyor.
EMEKLİ SAYISI 2017'DE 12 MİLYONA YAKLAŞTI
Son açıklanan veri olan 2017 yılının ilk altı ayında 232 bin 100'ü yaşlılık, 6 bin 424'ü malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 238 bin 524 kişiye emekli aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlananlardan 165 bin 689'u SSK, 21 bin 6'sı Bağ-Kur, 45 bin 405'i ise Emekli Sandığı (devlet memurları) statüsü ile emekli oldu. Böylece Haziran 2017 itibarıyla SGK'dan gelir ve aylık bağlananların sayısı 11 milyon 971 bine ulaştı.
BAĞKUR'DAN SSK'YA GEÇİŞ NASIL OLUR?
BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçip emekli olmak için en önemli sebeplerden biri; SSK'dan emekli olan vatandaşların emekli aylıkları, BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlara göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında bir farklılık gösterir ve emekli aylıkları da bu yüzden daha fazladır.
Daha erken emeklilik
BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçip emekli olmak sürecinde bir diğer avantaj ise daha erken emeklilik imkanıdır. Erken emeklilik kapsamında SSK'dan emekli olan vatandaşlar, BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlara göre 10 yıla kadar daha erken emekli olma şansına sahip. Ancak burada unutulmaması gereken şey; bu durum 2000 ve öncesi girişli vatandaşları kapsamaktadır.
Daha az prim ödeme
Bağ-Kur'dan SSK'ya geçip emekli olmak istenmesinde bir diğer etken de daha az prim ödeme imkanıdır. Bu durumda, BAĞ-KUR'lular 9000 gün prim ödeyip emekli olabilmekteyken, SSK'lılar 5000 ile 7200 gün arasında prim ödeyerek daha az prim ödeyip emekli olma şansına sahipler.
BAĞ-KUR'DAN SSK'YA GEÇİŞ İÇİN ŞARTLAR
– Bağ-Kur'dan SSK'ya emekliliğe en az 3.5 yıl kala geçmiş olmanız gerekiyor.
– Önceden Bağ-Kur ödemesi yapıyor olan vatandaşlar SSK'ya geçişten sonra hizmet birleştirme işlemi yapmalılar.
– SGK hizmet birleştirme işleminden sonra emeklilik şartlarınız SGK Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.
– Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş sonrasında sağlık hizmetlerinden yararlanmak için 30 gün prim ödemek yeterlidir.
– Sanılanın aksine askerlik ve doğum borçlanmaları 3.5 yıl hesabında dikkate alınmaz. Bu 3.5 yıl sürecinin fiilen çalışarak geçirilmesi gerekir.
– Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş yapacak vatandaşların ilgili Bağ-Kur Müdürlüğü'ne dilekçe vermesi gerekmektedir.
– Bağ-Kur'a borcundan dolayı sağlık hizmeti durdurulmuş vatandaşlar SSK'ya geçmelerinden 30 gün sonra borca rağmen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilirler.
Son 3.5 yıllık süre zarfını hangi kurumda geçirdiyseniz oradan emekli olabilirsiniz.