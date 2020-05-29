Geçmişte öğrenim kredisi kullanan ve kullanmakta olan milyonlarca vatandaş KYK kredi borçlarının ertelenmesini veya affedilmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Bu anlamda KYK borçları ile ilgili yapılan çalışmaların ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. Çalışmaların son durumuna dair de bilgi verilmedi ancak bu konuda masada yer aldığı düşünülen bazı çözüm önerileri yer alıyor. Bu çözüm önerilerinin bazıları şunlar; tüm herkesin borçlarının silinmesi, bunun yanında sadece kredi faizlerinin silinmesi ve anapara ödemesi yapılması ve e-Haciz, ödeme işlemlerinde düzenleme oluşturarak daha esnek bir ödeme modeli oluşturma. Peki KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi faiz affı çıktı mı?