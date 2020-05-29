KYK KREDİ BORÇLARINDA CORONA VİRÜS SÜRECİ ZORLUYOR



Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek için borç para veriyor. Öğrencilerin çalışma hayatına başladıktan sonra bu borcu ödemesi gerekiyor. Ancak verilere göre; halk arasında 'KYK borcu' olarak da bilinen 'öğrenim kredisi'ni ödeyemeyen öğrencilerin sayısı milyonlara ulaştı. Yani milyonlarca genç okuldan mezun olur olmaz hayatına borçlu olarak başlıyor. Bu sürece bu yıl bir de corona virüs salgını eklendi. Bu süreçte iş bulmakta zorlanan mezunlar ise kara kara düşünüyor. İş bulanlar ve ödemelerini yapanlar da corona virüs engeline takılıyor. Ekonomik önlemlerin alındığı corona virüs sürecinde KYK borçlarının ödenmesinde zorluk çekenler ya KYK borçlarının silinmesini ya da öğrenim kredisi borçlarının taksitlerini ertelenmesini istiyor.