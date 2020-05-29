



BORÇ HİÇ BİTMİYOR

Taksitle alışveriş yaptığınızda aldığınız ürünün toplam karşılığı kredi kartınızın limitinden düşülüyor. Sonra her ay taksitler halinde sizin ekstrenize yansıtılıyor.

Taksit miktarının tamamını ödemez, 'asgari tutar'ı tercih edip borcu kredilendirirseniz, bu kez faiz sarmalına giriyorsunuz.

Yani beyaz eşyayı 5.000 liraya alıp 10 taksite böldüren vatandaş ay sonunda 500 lira yerine 150 liralık asgari tutarı öderse geri kalan 350 lira için faiz tuzağına düşmüş oluyor.

Artık günlük faiz işlemeye başlıyor. Ayrıca vergiler de ekleniyor. Ödenecek rakam küçük göründüğü için de vatandaşlar bu sisteme sorgusuz giriyor ve yanılgıya düşüyor.

Üstelik bir dahaki ay 500 liralık taksit daha bu faizli borcun üzerine ekleniyor. Yani kalan 350 liralık borç faizle 400 lira oluyor, yeni taksit de gelince borcunuz bir anda 900 liraya çıkıyor.

Bu şekilde sadece asgari tutarı ödeyerek, bir de küçük harcamalara devam ederseniz borcunuz hiç bitmiyor. Gün sonunda 5 bin liraya aldığınız buzdolabı belki de size 7 bin 500 liraya mal oluyor.

