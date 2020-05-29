Devletten, sahip olunan çocuk başına 600 TL maddi yardım! En az 9.299 TL ödeme var mı?

DOĞUM YARDIMININ MİKTARI NE KADARDIR?

Doğum yardımı miktarını tamamen annenin sahip olduğu çocuk sayısı belirler. Buna göre; tekli doğumlarda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme verilmektedir. Çoğul gebeliklerde ise; ikiz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL ödeme verilir.