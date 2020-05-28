Corona virüs salgını sürecinde açıklanan destek paketlerine yenileri eklenecek. Beyaz eşyadan çeyiz ürünlerine, konuttan tatile kadar birçok alanda vatandaşlara uygun maliyetle finansman desteği sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni destek paketi kredi kolaylıkları sağlayacak. Vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçları için uygun maliyet ve vadeyle kaynak sağlayacak olan kredi paketi, yerli üretimi destekleyen nitelikte olacak.