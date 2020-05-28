Pandemi sürecinde istihdamı artırdı

Torbalı'da 40 bin metrekarelik kapalı alanda bulunan fabrikasına ek olarak 30 bin metrekarelik yeni fabrikasını tamamlamak üzere olan Bambi, pandemi sürecinde istihdam sayısını artırdı. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, "Covid-19 önlemlerine yönelik olarak 28 Mart itibariyle üretime ara verdik. 2 haftalık ara sonrasında vardiya sistemlerimizi yeniden düzenleyerek maksimum önlemlerle üretimimize devam etmeye başladık. İçinde bulunduğumuz yıl 86 mağaza açarak 420 satış noktasına ulaştık ve büyüyen fabrikamız ile istihdam sayımızı da 80 kişi artırdık" dedi. Pandemi süreci sonrasında satışlarda talep artışı öngördüklerini anlatan Gökmen, "Hedefimiz çok net; mağaza sayımızı yıl sonunda 500'e çıkarmak" diye konuştu.