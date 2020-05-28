Michelin’den ‘net sıfır’ taahhüdü

çevre dostu yaklaşımlarla üretimini sürdürüyor. Şirketin 2050'ye kadar tüm üretim tesislerinde CO2 emisyonlarını 'net sıfır'a çekme hedefi, uluslararası bağımsız bir kuruluş olan SBTI (Bilim Temelli Hedefler Girişimi) tarafından onaylandı., "Bu, çevre stratejilerimizin doğru yolda ilerlediğinin bir kanıtı. 2018'den bu yana ürettiğimiz lastiklerin kullanım ömrü yüzde 15 uzadı. 2024'e kadar tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini yüzde 70 oranında gerçekleştirmiş olacağız" dedi.