





Bu süreçten dünyada hemen her ülke etkilenecek. Biz ise bu süreçten minimal bir şekilde etkileyecek şekilde çok önemli paketler hazırladık.

Kriz ortaya çıktığı için büyüme beklentileri güncellenebilir ama krizden dolayı Türkiye daralacak diyenler görecekler ki biz bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağız.