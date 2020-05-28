Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT canlı yayınında TAKVİM Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ile gazeteci Turgay Güler'in sorularını cevapladı. İşte Albayrak'tan çarpıcı mesajlar:
Hazirandan itibaren normalleşmenin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de başlayacağı bir döneme giriyoruz. Türkiye açık ara dünyanın gıpta edeceği performans sergiledi.
Bu süreçten dünyada hemen her ülke etkilenecek. Biz ise bu süreçten minimal bir şekilde etkileyecek şekilde çok önemli paketler hazırladık.
Kriz ortaya çıktığı için büyüme beklentileri güncellenebilir ama krizden dolayı Türkiye daralacak diyenler görecekler ki biz bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağız.
Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir durumda. Biz sağlık sistemi olarak da çok güçlüyüz bu salgın döneminde vatandaşlarımızdan hiç para talep etmedik, yaptığımız tüm testleri ücretsiz gerçekleştirdik, Avrupa bu konuda kötü bir sınav verdi.
ERDOĞAN'IN DAMADI OLMAK ŞEREFTIR
Çirkin iftiralara cevap veren Albayrak, CHP'li Faik Öztrak'ı eleştirdi. "Köyden gelip yokluk içinde 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, 7 sülalesi devletin her imkanından yetişen mi? Benim bu hayatta onur duyduğum iki unvan var. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak" dedi.