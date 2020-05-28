Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ın açıkladığı 1000 TL pandemi sosyal yardımlarının 3. fazı için başvurular sürüyor. 1000 TL'lik yardıma ön başvuru e-devlet üzerinden yapılıyor. Peki 3. faz pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek. Peki 1000 TL sosyal yardım desteği başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Haberimizin içerisinden E Devlet başvuru ve sorgulama ekranı ile 1000 TL pandemi sosyal yardım destek parası son dakika haberlerine takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz…

