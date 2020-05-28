Bu hakkı mutlaka kullanın! 1800 gün prim ile erken emekli olma müjdesi! Eğer bu grupta yer alıyorsanız...

Milyonlarca insanın hayalini süsleyen emeklilik için vatandaşlara birbirinden farklı prosedürler sunulmuştur. 5 yıl erken emeklilik, ücretsiz izin, doğum borçlanması, emzirme ödeneği, evlilik ve kıdem tazminatı ile ilgili tüm detayları haberimizde sizler için detaylı olarak ele aldık.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan kadınlara erken emeklilik müjdesi geldiği iddia ediliyor. Kadınların hem anne olup hem de çalışma hayatına katılması adına doğum borçlanması hakkı tanınmıştı bildiğiniz gibi. Doğum borçlanması ile genel olarak kadınların gebelik ve sonrasındaki dönemde çalışma hayatından uzak kalmasının mağduriyeti yaşanması önlenmeye çalışılıyor. Ne kadar emzirme ödeneği alırlar? Tüm detaylar takvim.com.tr'de
Malulen Emeklilik Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir?
Malulen emeklilik başvuru belgeleri şunlardır:
İşten ayrılan çalışanların 10 günlük süre içerisinde malulen emeklilik başvurusu yapmalarının ardından, işten ayrılış belgesini hazırlamaları gerekir.
Tahsis talep ya da beyan taahhütnamesi hazırlanmalıdır.
Kamu görevlisi olan kişilerin, malulen emekliye sevk edildiklerini gösteren belge hazırlanmalıdır.
Sağlık kurulu tarafından onaylı malullük belgesi hazırlanmalıdır.
Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Malulen emeklilik başvurusu yapmak için bilinmesi gereken işlemler aşağıda detaylıca açıklanmıştır:
Malulen emeklilik başvurusu için talep edilen belgeler hazırlandıktan sonra, bu belgelerle birlikte sosyal Güvenlik Kurumu'na gidilmesi gerekir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sevk edilen hastaneye gidilerek, malullük oranının belirlenmesi için sağlık testine girilmesi gerekir.
Sağlık kurulu tarafından onaylanan rapor alındıktan sonra, bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumuna götürülmesi gerekmektedir.
Sağlık raporundaki malullük oranı %60 ve üzerindeyse, malulen emeklilik başvurusu kabul edilecektir.
Sağlık durumu yerinde olmayan ve hareket etmeye elverişi bulunmayan kişilerin işlemleri, mahkeme tarafından atanan vasiler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Malulen Emekli Olmak İçin Belirtilen Şartlar Nelerdir?
Malulen emeklilik şartları şu şekilde sıralanabilir:
4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl boyunca çalışıyor olmaları gerekir.
Kişilerin 10 yıllık çalışma süresi içerisinde, en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olmaları istenmektedir.
Sağlık kurulu tarafından hazırlanan rapordaki iş gücü kaybının, en az %60 olması zorunlu tutulmuştur.
Malulen emekli olmaya sebep olan durumun, sigortalılık süresi içerisinde ve işe aşladıktan sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.
4A sigortalıların, malullük durumunun ortaya çıkmasından itibaren işten ayrılmış olmaları gerekmektedir.
4B sigortasına sahip olan kişilerin, ticaret faaliyetlerine devam etmemesi gerekir. BAĞ-KUR sigortalılarının, SGK prim borcu bulunmamalıdır.
4C sigortalı kişilerin, rahatsızlıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir.
Yurt dışında çalışmaya başladığı tespit edilen malulen emeklilerin emekli maaşları kesilecek ve kişiler malullük haklarını kaybedecektir.
Malulen Emeklilik Başvuru Sorgulaması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Malulen emeklilik sorgulaması yapmak için belirtilen detaylar aşağıda açıklandığı gibidir:
https://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama/ bağlantı adresine tıklanarak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan evrak sorgulama sistemine erişilmelidir.
Açılan sayfa üzerinden sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarasının girilmesi ve "Evrak Ara" butonuna tıklanması gerekir.
Evrak arama butonuna tıklandıktan sonra, malulen emeklilik evraklarının son durumu ve başvurunun onaylanıp onaylanmadığı kontrol edilebilir.
Malulen Emeklilik Maaşı Hesaplaması İçin Belirtilen Detaylar
Malulen emeklilik maaşının belirlenmesi aşamasında dikkate alınan bilgiler aşağıda sıralandığı gibidir:
Malulen emeklilik maaşının belirlenmesinde, prim gün ödemeleri dikkate alınmaktadır.
9000 günden daha az olan prim ödemeleri, 9000 günlükmüş gibi değerlendirilir ve emekli maaşı bunun üzerinden hesaplanır.
9000 günden daha fazla olan prim gün ödemesi olduğu zaman, net prim ödemesine göre emekli maaşı hesaplanmaktadır.
Malulen emeklilik hakkı elde edebilmek için 1800 günlük prim ödemesi şart koşulsa da emekli maaşları 1800 gün üzerinden hesaplanmamaktadır.
Malulen emeklilik maaşları, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sigorta kolları için farklı limitlerde hesaplanmaktadır.
EVLENEN KADIN ÇALIŞAN BİR YIL İÇİNDE KIDEM TAZMİNATINI ALIP İŞTEN AYRILABİLİR
Kadın çalışanlara verilen önemli bir hak da evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabilmelerine ilişkindir. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'ncü maddesinin (e) bendinde; "Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda" kıdem tazminatına hak kazanacağı hükme bağlanmıştır.Bu düzenlemeye istinaden kadın işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle, kadın işçinin iş sözleşmesinin devam ediyor olması gerekmektedir. İkinci koşul, iş akdi devam eden kadın işçinin evlenmesi halinde, bir yıl içinde evlendiğini belirterek işverenden kıdem tazminatını istemesi gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesinin feshedilmemesi ve işverenden kıdem tazminatı istenmemesi halinde işçinin bu hakkı kaybolmaktadır. Üçüncü koşul ise, kadın işçinin en az bir yıllık çalışmasının olmasıdır.
Kadınlarımıza sosyal güvenlik mevzuatıyla da önemli haklar verilmiştir.5510 sayılı Kanunun 18'nci maddesine göre sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul hamilelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
Geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranmaktadır. Ayrıca sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için de geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
Hamile çalışanın erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılmaktır. Öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre hekim raporu ile doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilmektedir. Hamile çalışanlara doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için günlük kazancının üçte ikisi oranında geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Erken doğum yapılması halinde ise, erken doğum yapılan süre doğum sonrasına eklenecektir.
DOĞUM BORÇLANMASI
Kadınların sosyal güvenliğine ilişkin önemli bir düzenleme de doğum borçlanmasıdır. Kadın sigortalılara doğum nedeniyle çalışamadıkları sürenin sigorta primlerinin ve prim ödeme gün sayılarının telafisi amacıyla doğum borçlanması hakkı verilmiştir.5510 sayılı Kanunun 41'nci maddesine göre sigortalı sayılanların ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri borçlanması mümkündür.
Sigortalı kadınların doğum nedeniyle çalışamadıkları, en fazla üç doğum için geçerli olmak üzere, ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılmaktadır.
Sigortalılarının kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden borçlanma yapmaları mümkündür. Bu rakam günümüzde asgari aylık 941,76 TL'dir.
202 LİRA EMZİRME ÖDENEĞİ
Sigortalılara SGK tarafından verilen haklardan birisi de emzirme ödeneğidir. 5510 sayılı Kanunun 16'ıncı maddesine göre kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenip bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilmektedir.
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üç yüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya karısı analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilebilecektir. 2020 yılı için emzirme ödeneği tutarı 202 liradır.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNEYE ERKEN EMEKLİLİK
Sosyal güvenlik alanında diğer bir önemli hak ise engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara verilen erken emeklilik hakkıdır. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara, 2008 yılı ekim ayı başından sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri oranında toplam prim ödeme gün sayısına ilave yapılmakta ve ilave edilen süreler de emeklilik yaş hadlerinden düşülerek, kadın sigortalıların daha erken emekli olabilmeleri sağlanmaktadır. Bu sayede, bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan ve 20 yıl çalışan kadın sigortalıların 5 yıl daha erken emekli olabilmeleri mümkündür.
Son olarak şunu söyleyebiliriz: çalışma mevzuatında, kadınların Anayasa ile teminat altına alınan biyolojik ve fizyolojik farklılıkları nedeniyle korunmasına ilişkin tedbirlerin alındığını görüyoruz. Ancak mevzuat düzenlemesi yeterli değildir. Bilgi eksikliği, ihmal, kasıt nedenleriyle ya da kültürel/geleneksel bir takım nedenlerle mevzuattan sapmalar olabilir. Bu nedenle, belirli dönemler itibariyle kadın çalışanların haklarının korunup korunmadığının teftiş programlarında genel inceleme kapsamına alınması yerinde olacaktır. Unutmayalım ki, kadınlar mutlu ve huzurlu olursa dünya da mutlu ve huzurlu olur.