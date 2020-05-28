4 milyona ücret desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkelerin peşinden koştuğu yoğun bakım solunum cihazının rekor sürede üretildiğini belirterek, "Binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız" dedi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kayseri Sanayi Odası İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Varank, "Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Mayıs başından itibaren reel sektörden normalleşme adına pozitif sinyaller alıyoruz. Güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor. Türkiye, atacağı adımlarla yeni normalin kurallarını belirleyen ülkelerden biri olabilir" diye konuştu. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek imkanlarının en iyi şekilde kullanıldığını anlatan Varank, "Her iki destekten şimdiye kadar 4 milyona yakın vatandaşımız yararlandı. 3 ayrı fazda uygulanan sosyal destek programıyla 5.5 milyon haneye dokunduk" ifadesini kullandı.