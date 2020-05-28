4 milyona ücret desteği

ülkelerin peşinden koştuğu yoğunbakım solunum cihazının rekor süredeüretildiğini belirterek, "Binin üzerindeyoğun bakım solunum cihazımızın ihracatınıgerçekleştirmiş durumdayız" dedi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilenKayseri Sanayi Odası İstişare veDeğerlendirme Toplantısı'na katılan Varank,"Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı.Mayıs başından itibaren reel sektördennormalleşme adına pozitif sinyaller alıyoruz.Güven endeksleri yukarı yönlü hareketediyor. Türkiye, atacağı adımlarla yeninormalin kurallarını belirleyen ülkelerdenbiri olabilir" diye konuştu. Kısa çalışmaödeneği ve nakdi destek imkanlarının eniyi şekilde kullanıldığını anlatan Varank,"Her iki destekten şimdiye kadar 4 milyonayakın vatandaşımız yararlandı. 3 ayrı fazdauygulanan sosyal destek programıyla 5.5milyon haneye dokunduk" ifadesini kullandı.