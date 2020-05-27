Trafik sigortasında artışa fren

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın trafik sigortasında attığı adım, 23 milyon sürücüyü rahatlatacak. Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması kapsamında şirketlere, her ay sigorta primlerini yüzde 1.5 artırma hakkı tanınmıştı. Bakanlık, aylık fiyat artışını yüzde 0.75'e düşürdü. Haziran'dan sene sonuna kadar şirketler, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 0.75 artırabilecek. 2021'de ise bu oran yüzde 1'e çıkacak. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Coronavirüs önlemleri çerçevesinde tüketiciyi korumak için aylık fiyat artışına sınırlama getirildi" dedi.