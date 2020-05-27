Trafik sigortasında artışa fren

'nın trafiksigortasında attığı adım,23 milyon sürücüyürahatlatacak. Trafiksigortasında tavan fiyatuygulaması kapsamındaşirketlere, her ay sigortaprimlerini yüzde 1.5artırma hakkı tanınmıştı.Bakanlık, aylık fiyatartışını yüzde 0.75'edüşürdü. Haziran'dansene sonuna kadarşirketler, trafik sigortasıfiyatlarını aylık yüzde 0.75artırabilecek. 2021'deise bu oran yüzde 1'eçıkacak. İstanbul SigortaAcenteleri DerneğiOnursal Başkanı"Coronavirüsönlemleri çerçevesindetüketiciyi korumakiçin aylık fiyat artışınasınırlama getirildi" dedi.