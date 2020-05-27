UÇAK SEFERLERİ 4 HAZİRAN'DA

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye'de havayolları firmaları bütün seferlerini iptal etmişti. Yapılan yeni açıklamaya göre Türk Hava Yolları (THY) 4 Haziran'da iç hat seferlerini başlatacak. Pegasus, SunExpress gibi ülkemizdeki diğer havayolları firmaları da uçuşlarını aynı tarihte başlatmayı planlıyor.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları yaptığı açıklama ile "Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda; iç hat uçuşlarımız 04 Haziran 2020, dış hat uçuşlarımız 10 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur." diye belirtti.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

28 Mayıs-3 Haziran 2020 İptal Olan Yurt İçi Seferlerinin Bilet İşlemleri Hakkında

Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.

25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.