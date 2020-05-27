Kovid-19 salgını sonrası normalleşme devam ederken seyahat yasakları da gevşetiliyor. Otobüs, uçak ve tren seferlerinin yeniden başlaması bekleniyor. Türkiye'de corona virüsü ile ilgili normalleşme adımları atılmaya başlandı. Vatandaşlar, uçak, tren ve otobüs gibi şehirler arası yolculuk yapabilecekleri ulaşım araçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Merak edilen tarihle ilgili otobüs firmalarından açıklama geldi. 4 otobüs firması seferlere ne zaman başlayacaklarını duyurdu. İşte otobüs seferlerinin çalışmaya başlayacağı tarih!
OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç firmaları 4 Haziran tarihinden itibaren seferlere başlayacaklarını açıkladı.
Yeni Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu.
Normalleşme adımları kapsamında firmalar açılış tarihlerini açıklamaya başladı. Tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu.
UÇAK SEFERLERİ 4 HAZİRAN'DA
Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye'de havayolları firmaları bütün seferlerini iptal etmişti. Yapılan yeni açıklamaya göre Türk Hava Yolları (THY) 4 Haziran'da iç hat seferlerini başlatacak. Pegasus, SunExpress gibi ülkemizdeki diğer havayolları firmaları da uçuşlarını aynı tarihte başlatmayı planlıyor.
THY'DEN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları yaptığı açıklama ile "Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda; iç hat uçuşlarımız 04 Haziran 2020, dış hat uçuşlarımız 10 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur." diye belirtti.
PEGASUS'TAN AÇIKLAMA
28 Mayıs-3 Haziran 2020 İptal Olan Yurt İçi Seferlerinin Bilet İşlemleri Hakkında
Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.
25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.
Ücretsiz Açığa Alma:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.
- Biletinizi açığa almak ücretsizdir.
- Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.
- Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.
- Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.
Ücretsiz Değişiklik:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.
- 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.
- 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.
- Bilet değişikliği yaparken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.
Ücretsiz İade:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.
- 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Pegasus Hava Yolları
BİLETLER NASIL ALINACAK?
Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.
Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.
HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.
HES KODUNUN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?
HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşacak. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılacak. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.
YHT TREN SEFERLERİ BAŞLADI MI?
İnternet üzerinden şu ana değin perşembe ve izleyen birkaç gün için bin 600 bilet satıldı. TCDD Taşımacılık, yarın gişelerden de söz konusu hatlar için bilet satışını başlatacak. Yarından itibaren daha yoğun bilet talebinin gelmesi bekleniyor. Kaynaklar, "TCDD Taşımacılık, talebi görecek. Buna göre kamu hizmeti anlayışıyla seferlerini gerçekleştirecek" dedi.
Pandemi Öncesi Günlük Kaç Kişi Taşınıyordu?
YHT'lerde, salgın öncesinde günde kaç yolcu taşınıyordu? Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında YHT ile günde yaz döneminde 48, kış döneminde 44 sefer yapılıyordu. Günlük, 22 bin ile zaman zaman da 25 bin bin yolcuya hizmet veriliyordu.