Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen TYP programı kapsamında vatandaşlara asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş imkanı sağlanmaktadır. TYP kapsamında mezuniyet şartı olmadan ve sınavsız personel alımları yapılmaktadır. İŞKUR tarafından yapılacak personel alımında adaylar farklı kurumlar bünyesinde istihdam edilmektedir. Peki, İŞKUR TYP nedir, TYP katılım şartları nelerdir? İŞKUR TYP ilanları ne zaman gelecek? İşte, İŞKUR TYP iş ilanları hakkında merak edilen bazı bilgiler... İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İŞKUR TYP 2020 güncel personel alım ilanları takvim.com.tr'de
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU AYRINTILARI NELER?
Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce istihdam edilecek adaylar için işbaşı tarihi açıklandı. Toplam 177 gün istihdam edilecek adaylar ise günlük 7.5 saat çalışacak ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar görev alacak.
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KİMLER İŞKUR TYP İLANINA BAŞVURABİLİR?
İŞKUR 288808 numaralı TYP personel alımı başvurusu için adaylarda şu şartlar aranıyor:
18 yaşını tamamlamış olmak,
İŞKUR'da işsiz kaydına sahip olmak,
Öğrenime devam etmemek,
Emekli ya da malul aylığı almıyor olmak.
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI ADAYLARI NASIL SEÇİLECEK?
İŞKUR'a online ya da Alo 170 hattı üzerinden başvuruda bulunacak adayların seçimi için şu üç kriter uygulanacak:
Noter kurası,
Liste,
Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste
İŞKUR ÇEVRE TEMİZLİK GÖREVLİSİ TYP ÇALIŞMA SAATLERİ NE?
Günlük 7.5 saat çalışacak olan TYP programı kapsamında istihdam edilecek adaylar, 177 gün boyunca haftada 45 saat olacak şekilde çalışacak.
İŞKUR profil oluşturma
İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.
1- İŞKUR profilinizi oluşturmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir.
2- Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan, 'İş Arayan Girişi' butonuna tıklayınız.
3- Yine sağ üstte yer alan 'Yeni Üye' butonuna basınız.
4- Aşağıdaki metni okuduktan sonra onaylıyorum butonuna basmanız gerekmektedir;
"Kurum sitesine üye olmak isteyenler "Üyelik Sözleşmesi" başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.
İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.
Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.
Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.
Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.
Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.
Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.
Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.
Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.
Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz."
5- Karşısınıza çıkacak olan ekrandan, TC Kimlik Numarası, isim soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini giriniz ve ileri butonuna tıklayarak diğer aşamaları tamamlayınız.
Toplum Yararına Programlar Uygulamasına Kimler Başvurabilir?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar uygulaması, internet başvurusu ile katılım sağlanabilecek bir uygulamadır. İskur.gov.tr internet sitesine üye olduktan sonra, üyelik sözleşmesini onaylamalı ve İŞKUR üyeliği tamamlanmalıdır. Daha sonra ise site üzerinden aday çalışmak istediği tarih aralığını, çalışmak istediği il ve ilçeyi, yukarıda belirtilen çalışma alanlarından dilediğini seçerek ön başvurusunu tamamlayabilir. Bu uygulamaya;
İŞKUR'a bağlı işsizler
18 yaşını tamamlamış olanlar
Emekli ve ya malul maaşı almayanlar
Açık öğretim ve Açık lise dışında öğrenci olmayan herkes başvurabilmektedir.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra İŞKUR İl Müdürlükleri kura, liste ya da hem kura hem liste yöntemleri ile işe başlayacak kişileri belirlemektedirler. Başvuruların dolmaması durumunda ikinci bir başvuru listesi daha açılarak kadınlara, eski hükümlülere, engellilere ve 35 yaş üstü bireylerin başvurusuna açık hale gelecektir. 2017 yılında yayınlanan kararname ile aynı adreste ikamet eden aileden sadece 1 kişi Toplum Yararına Programlar uygulamasına başvurabilmektedir.
Bu uygulamadan, İŞKUR'un yönlendirdiği iş başvurularına 3 defa mazeretsiz olarak katılmayanlar, önceki süreçlerde İŞKUR bünyesinde çalışan bireyler 6 ay geçmeden Toplum Yararına Programlar uygulamasına başvuru yapamazlar.
Toplum Yararına Programlar Uygulamasında Ne Kadar Maaş Alınmaktadır?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar uygulaması katılımcıya asgari ücret üzerinden ödeme yapmaktadır. Bunun yanında çalışan Asgari Geçim İndirimi, çocuk yardımı gibi bütün sosyal haklarından faydalanabilmektedir. Asgari ücret dışında katılımcı Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi yapılarak hem emeklilik primi doldurmakta hem de sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Katılımcıların programa devam zorunluluğu bulunmaktadır fakat İŞKUR ve ya taşeron firmaya bilgi verilmesi ve onay alınması durumunda 14 güne kadar ücretsiz izin verilebilmektedir.
Bunun yanında İŞKUR ile ortak iş yürüten taşeron firmalar belli yükümlülükler taşımaktadırlar. Taşeron firmalar iş süresi içerisinde yüklenilen işin bütün maddi sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktadırlar. Yani işin zamanında ve muntazam olarak yapılması, yüklenilen işin zamanında yapılmaması ve ya iş süresince meydana gelebilecek kayıpların taşeron firma tarafından karşılanması firmaların sorumluluğu altındadır. Ayrıca yüklenici firmanın vergi ve maaş gibi sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde İŞKUR tarafından süreli ihtarda bulunulmaktadır. Sorumlulukların ısrarla yerine getirilmemesi durumunda ise yüklenici firma ile yapılan sözleşme feshedilerek, firmanın bir daha iş alması engellenir. İŞKUR tarafından firmaya yapılan fazla ödemeler yüklenici firma tarafından İŞKUR'a geri ödenmesi zorunludur.
Kimler TYP'den yararlanamaz?
İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz. Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
İŞKUR TYP (Toplum Yararına Program) nedir?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
Katılımcılar nasıl seçilmektedir?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır;
Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz. 2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
TYP uygulama süresi ne kadar?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
TYP'de haftalık çalışma süresi ne kadar?
TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
Kimler TYP'den yararlanamaz?
İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz. Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz