A101 28 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak eden yüz binlerce kişi arama motorlarında araştırmalarını sürdürerek kataloğu incelemek istiyor. Aktüel kataloğda bu haftanın dikkat çeken ürünler yer aldı. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan listede özellikle akıllı telefon ve televizyon sürprizleri dikkat çekiyor. Bilindiği üzere her hafta perşembe günleri A101 market şubelerinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. İşte A101 28 Mayıs aktüel kataloğu indirimleri...