A101 28 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak eden yüz binlerce kişi arama motorlarında araştırmalarını sürdürerek kataloğu incelemek istiyor. Aktüel kataloğda bu haftanın dikkat çeken ürünler yer aldı. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan listede özellikle akıllı telefon ve televizyon sürprizleri dikkat çekiyor. Bilindiği üzere her hafta perşembe günleri A101 market şubelerinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. İşte A101 28 Mayıs aktüel kataloğu indirimleri...
A101 28 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led TV 2.599 TL
HI-LEVEL 43HL650 43" 43" Full HD Smart Led TV 1.549 TL
Vestel Venus e5 Cep Telefonu 899 TL
Lenovo Tab E7 Tablet 439 TL
Toshiba 32 GB USB 2.0 Bellek 32,95 TL
Toshiba 32 GB Micro SDHC UHS-I Class10 Hafıza Kartı 33,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 59,95 TL
Piranha 2204 Kablosuz Kulaklık 39,95 TL
Piranha 1125 Full HD Aksiyon Kamerası 119 TL
Kiwi KG 5807 Elektrikli Kömür Tutuşturucu 39,95 TL
Arzum AR 1062 Mixtach Multi Blender Seti 229 TL
Kiwi Su Isıtıcı 34,95 TL
Aprilla ABS 1026 Diital Banyo Baskülü 39,95 TL
Altus AL757 Tosti Mini Tost Makinesi 99,95 TL
SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.349 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 599 TL
SEG SCM7101 A++ Çamaşır Makinesi 1.149 TL
Çalışma Masası 75 TL
4 Raflı Kitaplık 75 TL
3 Kapaklı Gardırop 299,95 TL
Trend Sandalye 59,95 TL
Katlanabilir Yaylı Yatak 175 TL
Su Dalgıç Pompası 179,95 TL
Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 49,95 TL
Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 47,95 TL
ISONEM Liquid Class (Sıvı Cam) Şeffaf Su Yalıtımı 2 Kg 119,95 TL
ISONEM Nem ve Rutubet Boyası 1 Kg 44,95 TL
Akrilik Sprey Boya 400 ml 12,50 TL
Tek Fiyat Boya Ürünleri 2,95 TL
19" Takım Çantası 24,95 TL
Tornavida Seti 7'li 19,95 TL
4 Basamaklı Merdiven 75 TL
Lisanslı Çocuk Güneş Gözlüğü 17,95 TL
Canlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TL
Canlı Çiçek Sukulent 4,95 TL
Canlı Çiçek Orkide 29,95 TL
Oyuncak Tepsili Hamburger ve Dondurma Seti 14,95 TL
Oyuncak Lolla's Petite Badminton Maçı 19,95 TL
Midi Boy Cep Kitapları 9,95 TL
Denge Oyunu 12,95 TL
Temel Kavramlar Çocuk Kitapları 3,95 TL
Etkinlik ve Boyama Çocuk Kitapları 2,95 TL
1000 Parça Puzzle 19,95 TL
Silk&Blue Kız / Erkek Çocuk Patik Çorap 4,95 TL
Kurulama Bezi 3'lü 6,95 TL
Sofra Bezi 5,95 TL
Duvar Saati Çeşitleri 17,95 TL
Bay ve Bayan Spor Ayakkabı 39,95 TL
Arcopal Servis Tabağı 29cm 12,95 TL
Arcopal Servis Tabağı 25cm 8,95 TL
Arcopal Servis Tabağı 21cm 7,95 TL
Arcopal Servis Tabağı 17cm 5,95 TL
15 Bölmeli Düzenleyici 6,95 TL
Halı Kaydırmaz 7,50 TL
Vakumlu Poşet Seti 3'lü 14,95 TL
Ayaklı Meyvelik 19,95 TL
Keramika Sosluk / Kase 4,95 TL
Paşabahçe Ölçü Bardağı 570cc 7,50 TL
Erzak Kabı 4,95 TL
Sızdırmaz Silikon Kapaklı Saklama Kabı 3'lü / 4'lü 19,95 TL
Kavanoz Kapağı 10'lu 3,95 TL
Yuvarlak Kase Seti 3'lü 9,95 TL
Metal Tepsi 4,95 TL
Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 13,50 TL
Irmak Şeker 10 Kg 44,95 TL
Binboğa Süzme Çiçek Balı 1500g 34,95 TL
Banvit Süpür Paket 3'lü 10,45 TL
Beta Demlik Poşet Çay 500'lü 69,95 TL
Hun Tahin 2 Kg 35,95 TL
Şokoley Kakaolu Fındık Kreması 2 Kg 25,75 TL
Karadem Filiz Siyah Çay 3 Kg 64,95 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 10 Litre 89,95 TL
Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 1000g 19,95 TL
Torku Yağlı Süt 4x1 Litre 21,95 TL
Eti Etimek 3x1423g 8,50 TL
Tat Koçbaşı Nohut 5 Kg 24,95 TL
Torku Çatalhöyük Pilavlık Bulgur 5 Kg 20,95 TL
Tukaş Acı / Tatlı Biber Salçası 4250g 49,95 TL
Sek Kaymaksız Yoğurt 3 Kg 14,95 TL
Dondurulmuş Piliç Kanat 17,95 TL
Galle Turşu Çeşitleri 5000g 19,95 TL
Oylum Gofret Çeşitleri 900g 9,95 TL
Xroll Pötibör Bisküvi 1600g 9,95 TL
Çerezya Ayçekirdeği 400g 6,95 TL
Birşah Sade Kefir 6,45 TL
Bi Buzlu Çay Çeşitleri 2,5 Litre 5,25 TL
Bi Limonata 2,5 Litre 6,45 TL
Yakamoz Üzüm Sirkesi 5000 ml 15,95 TL
Evy Baby Çocuk Bezi Çeşitleri 59,95 TL
Koroplast Buzdolabı Poşeti 30'lu 3,95 TL
La Belle Ultra Hijyenik Ped 20'li 7,50 TL
A101 28 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
A101 KİMİN?
1991 yılında Sarıgazi'de Aydın Örme San. Tic. A.Ş.'yi kurdu. Oğlu Ahmet Yaşar Aydın İTÜ Tekstil Mühendisliğini bitirdi ve işin başında fabrikasının yönetimindedir.
Entegrasyon tek lokasyonda topladığı tesislerini İstanbul'dan Sakarya Akyazı'ya 2002 – 2003 yıllarında taşımıştır. 80.000 m2 kapalı alanı olan Akyazı'daki fabrikada 540 kişi çalışmaktadır.
2008 yılında Turgut Aydın Holdingleşen firmaya başta, Aydın Örme San. Tic. A.Ş. ve Dömeks A.Ş., tekstil dışındaki sağlık (Memorial sağlık grubu), gıda (A101), inşaat (Adapark), ev tekstili mağazalar zinciri (English Home), Pizza Lazza gibi firmaların da (11 adet) sahibidir.
2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir. Memorial Hastanesi'nin tüm hisselerini 2006 yılında devraldı.
A101'in sahipleri olan firmalar ve ortaklık yapısı şöyledir :
Aydın ailesi (Turgut Aydın) %79,21
İrfan Hacıosmanoğlu %10,08
Sayın Grup %6,71
Murat Sungurlu %4