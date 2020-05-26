Çalışma hayatında olan her vatandaşın hayali, bir an önce emekli olmak. Ancak emekli olabilmek için bir takım şartları yerine getirmek ve belirli bir yaşı doldurmak gerekiyor. Sigorta çalışanlar, çeşitli sebeplerden geçirmiş olduğu kazalar ya da hastalıklar sebebiyle erken emekli olabiliyorlar. Bu da malulen emeklilik olarak adlandırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) başta olmak üzere diğer kollarda sigortalı olan kişiler erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Normal şartlarda kişilerin emekli olması için; sigorta başlangıç tarihi, kişinin yaşı, sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına bakılır. Peki, erken emeklilik için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkında yararlanabilir? İşte, erken emeklilik için merak edilen bütün detaylar takvim.com.tr'de
MALULEN EMEKLİ KABUL EDİLECEK HASTALIKLAR NELERDİR?
Malulen emekli olabilmek için şartların kabul edildiği hastalıklar şu şekildedir:
AIDS
Metabolizma bozuklukları
Kalp rahatsızlıkları, kalp yetmezliği
Bazı organ nakilleri
Uzuv kayıpları
İşitme kaybı
Denge bozuklukları
Kişinin kararlarını ve ruh halini etkileyecek psikolojik rahatsızlıklar
İleri düzeyde bipolar bozukluğu
Görme yetisinin kaybolması, retinaya bağlı olan kanamalar,Zeka geriliği
Epilepsi
Bütün kanser türleri (Ölümcül sayılan)
MS
Beyin hasarı sonucunda oluşan hastalıklar
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MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Malulen emekli sayılmak için bir takım şartlar bulunuyor. Bunun bilincinde olan vatandaşlar, internet üzerinden "Malulen emeklilik şartları" şeklinde araştırmalar yapıyor. Genel şartları şu şekilde ifade edebiliriz:
4A kapsamında çalışan kişilerin işten ayrılması gerekiyor
4B kapsamında çalışan kişilerin prim borcu olmamalı, ticari faaliyetine son vermiş olması gerekiyor.
4C kapsamında çalışan kişinin görevinden ayrılması gerekiyor.
Çalışan kişinin en az yüzde 60 ve daha üstü oranında güç kaybının olması raporla tespit edilmesi gerekiyor. (Sağlık Kurulu tarafından)
Kişinin sigortalı olarak işe başladığı tarihten itibaren en az 1800 gün prim ödemiş olması ve hizmet süresinin bulunması gerekiyor.
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar, malulen emeklilik için başvuruda bulunabilir. Bunun için kurum tarafından örneği hazırlanan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ve beraberinde bir fotoğraf ile başvuruda bulunulabilir. Başvurular en son çalışılan iş yerinin bağlı olduğu SGK'ya yapılması gerekmektedir.
KADINLAR ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR
Sadece anne olan sigortalı çalışan kadınlara sunulan doğum borçlanması hakkı ile doğum ve sonrasındaki istirahat süresini kapsayan dönemde yapılmayan prim ödemelerinin sonraki yıllarda ödenmesinin yolu açılır. Bu bağlamda kadınlar, üç defa olmak şartı ile doğum tarihten sonraki iki yıllık süreyi SGK'ya ödeyebilirler. Bebeğin sağ olarak doğması ve işveren tarafından doğum boyunca kadının adına prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir. İki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğumun ardından çocuğu evlatlık veren kadın çalışanlarda doğum borçlanması hakkından faydalanabilirler.
ERKEKLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR
Yalnızca erkek sigortalı çalışanlara sunulan askerlik borçlanması hakkı ile askerlik döneminde yapılmayan prim ödemelerinin sonraki yıllarda ödenmesine imkan tanınır. Vatani görevini yapmak için işyerinde belirli bir süre ile ayrılan er, erbaş ya da yedek subaylık okulunda eğitim alan kişiler askerlik borçlanması hakkında yararlanabilirler. Askerlik borçlanması için yedek subaylık okuluna hazırlık için geçen sürede dikkate alınabilir. Askerlik borçlanmasında ödenecek olan prim miktarı, askerlik süresiyle aynı olabilir.
3600 GÜNDEN EMEKLİLİK
Yaş haddinden emeklilik olarak bilinen 3600 günden emeklilik için sigorta başlangıç tarihi ve 15 yıllık sigortalılık süresi dikkate alınır. 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların 15 yıllık sigortalılık süresinin ve 3600 prim günün doldurulması halinde kadınlar 58; erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim gününü tamamlaması gerekir. Aynı şekilde Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim günü şartını doldurmaları lazımdır.
YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK
Çalışma hayatının büyük bölümünü yurtdışında çalışarak geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için erken emeklilik hakkı sunulmuştur. Yurtdışı borçlanması hakkından yararlanacak kişilerin Türkiye'de herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışmaması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin yurtdışında çalışma hayatı olduğunun ve geçen bu süresinin belgelendirilmesi lazımdır.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK
5510 sayılı kanun ile erkek çalışanlara özel olarak verilen askerlik borçlanması hakkının kapsamı ve şartlarını belirlenmiştir. Sigortalı çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyenlerin belirtilen şartlara uyguluk göstermesi gerekir.
• Erkek çalışanların vatani görevini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekir. Yedek subay hazırlık dönemleri ve yedek subay okulda geçen sürede askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.
• Askerlik borçlanması askerlik süresi kadar yapılabilir. Askerlik borçlanmasında kısa, uzun dönem ya da bedelli askerlik yapılması borçlanmayı direkt olarak etkileyen önemli bir etmendir.
• Kişinin askerde olduğu süre içerisinde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na adına herhangi bir prim ödemesinin yapılmaması gerekir.
• Askerlikten muaf olan erkek çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanması mümkün değildir.
• Askerlik borçlanmasında kişilerin askerlik süresinin tamamını ya da bir kısmını borçlanması imkanı doğmuştur.