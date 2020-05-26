EVLAT EDİNMİŞ KADINLARIN BORÇLANMASI

Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. Sigortalı olarak çalışan kadınlar 2 yaşından küçük olmak şartıyla evlat edindikleri çocuklar üzerinden erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Borçlanma çocukların evlat edinildiği tarihten itibaren başlıyor. Diğer şekilde ise yine doğum yaptıktan sonra çocuğunu başka bir aileye veren kadınlar da doğum borçlanması yapabiliyorlar. Çocuğunu başka ailelere evlatlık olarak veren kadınların doğum borçlanma süresi ise yalnızca 6 ay olarak belirlenmiştir.

Örnek Hesap

05.10.1958 doğumlu Bay (A) ilk sigortalılığını 15.07.1987'de yaptırabildi. 1997'ye kadar çalıştı, 3.600 günü var. 15 yıllık sigortalılık süresini 15.07. 2002'de tamamladı. 3.600 günü ise 15.07.1997'de doldurarak ikinci şartı da geçmiş oldu. 55 yaşına ise 05.10.2013'te bastı. Bu durumda üçüncü şart da yerine gelmiş oluyor. Son şartın gerçekleştiği tarih tablo 59 yaşına tekabül ediyor. Bu durumda Bay (A) 05.10.2017'de emekli olabilir.