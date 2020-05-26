O parayı hemen alabilirsiniz! 9.214 TL yardım ayda 7 bin 200 TL ödeme! İşte alma şartları detayları

● 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.

● İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine (bu yıl için bin 279 lira) kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.

● Sanayi sektöründe İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriliyor. Ayrıca eğitim süresince günlük 77,70 lira cep harçlığı var.

● KOSGEB, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel girişimcilere 60 bin, ileri girişimcilere 360 bin liraya kadar destek veriyor. Bu desteklerde kadın girişimcilere ek avantaj sağlanıyor.

● Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor. Kadınların ilave istihdam prim teşvikinden yararlanma süresi 12 aydan 18 aya çıkıyor.

● Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. 2019 yılı için ayda 709,52 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor ve böylece hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.