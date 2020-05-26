Bankalar tarafından sunulan 90 gün ödemesiz 60 ay vadeyle ihtiyaç kredisi müjdesi vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Bu anlamda kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bayramın gelmesiyle birlikte bankalar kredi faizlerini düşürdü. Bayram kredisi fırsatlarından yararlanmak isteyenler hala düşük kredi faizlerinden yararlanabiliyor. Birçok bankada bayram kredisi fırsatları 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Corona virüs salgını nedeniyle de uzun süredir birçok işyeri kapalıydı. Dolayısıyla nakit ihtiyacı da arttı. Bankalar bayram kredisi paketleri sunarak vatandaşların bir nebze de olsa ekonomik olarak rahatlamasını sağlıyor. İşte 0,89-0.76-0.79-0.83 faiz oranı veren bankalar... İşte avantajıl kredi fırsatlarının detayları takvim.com.tr'de
Ödemeler 3 ay sonra başlıyor, vade de 60 aya çıkıyor. 5 bin TL'nin üzerinde geliri olduğundan dolayı, ucuz kredi fırsatından yararlanamayanlar için işte kredi seçenekleri.
3 ay ertelemeli Akbank, bayrama özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. Banka, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyor. Başvurular; şube, Akbank Mobil ve 444 25 25 üzerinden yapılabilir.
Eylüle kadar öteleme Yapı Kredi de 3 ay ertelemeli Bayram Kredisi ile müşterilerine taksit ödemelerini eylül ayına kadar erteleme imkanı sağlıyor. Krediye Yapı Kredi Mobil ve internet şubesi gibi dijital kanalların yanı sıra, 444 0 444 üzerinden de başvurulabilir.
60 ay vadeli QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor. Bankanın internet, cep şubesi ve 0850 220 8 573 üzerinden başururu yapılabilir.
Yüzde 0.79 faiz oranı Şekerbank, 60 aya varan vadelerin yer aldığı gelenekselleşen bayram kampanyası kapsamında, 3 ay taksit erteleme imkanı ve yüzde 0.79'dan başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği sağlıyor. Ayrıca Şeker Bonus kart sahiplerine, 26 Mayıs'a kadar üye işyeri ve online marketlerden yapacakları 125 TL ve üzeri ikinci alışverişlerinde 20 TL hediye Bonus fırsatı sunuyor.
Avantajlı kampanya DenizBank, kampanya kapsamında aylık yüzde 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sunuyor. 12 ay vadede 3 bin liraya kadar kredi imkanı sağlıyor. Kredi üst limiti ise 55 bin lira, vadesi 60 aya kadar çıkıyor. Kampanya, 31 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek.
90 gün ödemesiz İş Bankası kişiye özel belirlenen faiz oranıyla, 50 bin liraya kadar 'anında bayram kredisi' sunuyor. Banka, 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatı sağlıyor. Başvurular, bankanın internet şubesi üzerinden yapılabilir.
Anında başvuru Garanti BBVA, bayrama özel 0.99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle kredi fırsatı sunuyor. Bankanın şubesi, internet sitesi ve Garanti BBVA Mobil üzerinden veya 444 0 335 anında kredi hattı arayarak başvuru yapılabilir.
31 Mayıs'a kadar Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerine yüzde 0.99 faiz oranıyla ve 3 ay ile 36 arasında değişen vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor. 31 Mayıs'a kadar devam edecek olan kampanyaya, internet şubesi ve mobil kanal üzerinden başvurulabilir.
KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
GARANTİ BBVA KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TEB KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?
Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;
18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.