2020 Mayıs Ayı Kia Kampanyaları

Üstün kalite ve yüksek konforu bir arada sunan KIA'nın amiral gemisi Sportage ve sportif XCeed mayıs ayı sonuna kadar 70.000 TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla otomobil severleri bekliyor.

Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle KIA Picanto, sınıfının en ferah kabinine ve yüksek bagaj kapasitesine sahip KIA Rio, ödüllü tasarımıyla sınırları zorlayan, maceradan zevk alan sürücülerin favorisi KIA Stonic, tasarım ve güvenlik ödülleriyle sınıfının önde gelen modellerinden olan Ceed, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.

Yeterli yük kapasitesi, sınıfında lider motor ve fren performansı, aerodinamik tarzıyla KOBİ'lerin tercihi olan Bongo ise, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle yeni sahiplerini bekliyor.