Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? 1000 TL pandemi sosyal yardım almak isteyen vatandaşlar E-Devlet üzerinden başvuruda bulunuyor. E-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle devlet kurumları tarafından milyonlarca kişiye yardım yapılıyor. Tespit edilen kişilere 1. ve 2. faz ödemeleri yapılmıştı. 3. faz ödemeleri için ise başvurular E-Devlet üzerinden yapılıyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz T.C. kimlik no son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar günlere göre sorgulayabilecekler. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabilecek.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusu hakkında araştırmalar yoğun kazandı. Sonuçların henüz açıklanacağı tarih netlik kazanmadı. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
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PANDEMİ KAPSAM DIŞI NE DEMEK?
Pandemi kapsam dışı uyarısı alan kişiler bu başvurudan faydalanmazlar. E-Devlet üzerinden yapılan yardımlara her vatandaşın başvurma hakkı bulunmuyor.
KİMLER 1000 TL YARDIM PARASI ALABİLECEK?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek. 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI
1000 TL sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirileceklerdir:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar.
PANDEMİ NEDİR, NE DEMEK?
Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.
En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.
HANGİ HASTALIKLAR PANDEMİK HASTALIKTIR?
Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:
Yeni bir virüs olması
İnsanlara kolayca geçebilmesi
İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması
Bazı sağlık uzmanları, koronavirüsün tüm bu kriterleri karşılamaya başladığı görüşünde.
Tarihte Kara veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi bu hastalıklar arasında yer almıştır.
PANDEMİ EYLEM PLANI NEDİR?
2019 Nisan ayında Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazetede yayımlanan genelgesinin ardından Pandemi (Grip) Eylem Planı Hazırladı.