Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağır kronik hastalığı bulunan 6 bin 564 ihtiyaç sahibine düzenli nakdi yardım sağlandığını söyledi. Selçuk, kronik hastalığı sebebiyle cihaza bağımlı 2 bin 135 kişinin elektrik fatura bedellerinin karşılandığını ifade etti. Bu programla tüberküloz hastalarına tedavi görme süreçleri ve hastalıklarının durumu dikkate alınarak 6 aydan 2 yıla kadar destek sağlandığını dile getiren Selçuk, SSPE hastalarına da tedavi süreçleri boyunca desteğin devam ettiğini anlattı.
Selçuk, Şubat 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile düzenli sosyal yardım alan haneler için başlatılan "elektrik tüketim desteği" kapsamında da kronik rahatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı ihtiyaç sahiplerinin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.
Yardım programıyla cihaza bağımlı hastaların bulunduğu konutların elektrik faturalarının kullanılan cihazın enerji tüketim düzeyi dikkate alınarak aylık 200 liraya kadar desteklendiği bilgisini veren Selçuk, ayrıca hanelere kesintisiz güç kaynağı sağlandığını ve yardımın başladığı ilk ay tek seferlik olmak şartıyla hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının da ödendiğini kaydetti.
6 bin 564 tüberküloz ve SSPE hastalarına düzenli nakdi yardım
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağır kronik hastalıkları bulunanlara yönelik düzenli nakdi yardım programı ile elektrik faturalarının desteklenmesiyle ilgili uygulamanın geldiği noktaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Kronik hastalık yardım programımız kapsamında tüberküloz veya SSPE hastalığı bulunan 6 bin 564 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza aylık düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Ayrıca kronik rahatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı olan ihtiyaç sahibi 2 bin 135 vatandaşımızın da elektrik fatura bedellerine destek sağladık. Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza sağladığımız bu desteklerin yanı sıra düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerimizin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri de Bakanlığımızca karşılanıyor.
Hanede bulunan kişi sayısına göre 53 ile 106 lira arasında destek veriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden de bugüne kadar 1 milyon 528 bin 807 hanemiz yararlandı." Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 ile mücadele sürecinde kronik hastalığı bulunanların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin de ikinci duyuruya kadar geçerli olması kararını aldıklarını sözlerine ekledi.
ELEKTRİK DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?
Kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamanın yanı sıra hak sahibi olmak için başka şartlar da aranmaktadır. Programdan faydalanabilmek için öncelikle şu 3 şart birlikte sağlanmalıdır.
1. 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğunuzun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının karar organı olan Mütevelli Heyetleri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.
2. 2828 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç engelli olarak Evde Bakım Yardımı almıyor olmanız gerekmektedir.
3. Kronik hastalığınız nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatınızı sürdürmek durumunda bulunduğunuzu ispatlamak için sağlık raporunuzun olması gerekmektedir.
ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ NE KADAR?
Elektrik tüketim desteğinde cihazın kullanım durumu dikkate alınarak en fazla 200 TL'ye kadar fatura desteği sağlanıyor.
ELEKTRİK FATURA DESTEĞİNDE BİRİKMİŞ ELEKTRİK BORÇLARI ÖDENİR Mİ?
Birikmiş elektrik borcu desteğinde cihazın kullanılmaya başladığı tarihten sonraki elektrik borcu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca ödenebilecektir. Bunun için öncelikle elektrik tüketim desteğine hak sahibi olmanız gerekmektedir. Ayrıca birikmiş elektrik borcunuz elektrik tüketim desteğine hak sahibi olduğunuz ilk ay tek sefere mahsus olarak ödenebilecektir.
Bu nedenle elektrik tüketim desteğine hak sahibi olduysanız ilk ay, bu süreyi kaçırmadan, birikmiş elektrik borcu desteğine de başvurmalısınız. İsterseniz her iki desteğin başvurusunu da aynı anda yapabilirsiniz. Bu süre geçtikten sonra birikmiş elektrik borcu desteğine başvuramazsınız. Ayrıca bir defa birikmiş elektrik borcu desteğinden faydalandıysanız ikinci defa başvuramazsınız.
ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ NE KADAR SÜRE İLE KARŞILANIYOR?
Elektrik kesintisi olması halinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca, elektrik tüketim desteğinden faydalanan hak sahiplerine başvuruları halinde kesintisiz güç kaynağı alımına yönelik yardım yapılabilir. Ancak hak sahiplerinin daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) kesintisiz güç kaynağı temin etmemiş olması gerekir.
ELEKTRİK DESTEĞİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı personeli tarafından da başvuru alınabilir.
ELEKTRİK DESTEĞİ İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular hastaların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılır. Başvurularda, hastanın kronik hastalığına ve cihaz kullanması gerektiğine ilişkin sağlık raporu başvuran tarafından SYD Vakfına ibraz edilir. Başvuranlar Vakıflardan temin edecekleri Elektrik Desteği Programı Başvuru Formunu imzalayarak başvuruda bulunur. Başvurudan sonra SYD Vakfı personeli, sağlık personeli ile birlikte hanenize ziyarette bulunarak muhtaçlık durumunuzu ve cihaza bağlılık durumunun tespitini gerçekleştirir. Hane ziyareti ve bilgileriniz SYD Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir.