NASIL ALINIR?

Proje kapsamında ilk etapta 3 ilde ikamet eden sigortalı çalışan annelere bakıcı desteği sağlanacak. Her anneye standart olarak 1.300 lira ödeme yapılması planlanıyor. Başvuru sonuçları ise ilerleyen tarihte bakanlık tarafından açıklanacak.

Eğitimli bakıcı tutan annelere verilecek destek için başvuru koşulları da belirlendi. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet eden anneler aylık ücret alacak. Destek almak için yerine getirilmesi gereken şartlar bununla da sınırlı kalmıyor.