Kısa süre içerisinde bir araba almak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayanlar ikinci el araçları araştırıyor. Araç satış siteleri ve otomobil pazarlarında birçok araç fiyatı el yakıyor. Makul fiyatlara otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. İkinci el araba piyasası son dönemlerde yeniden canlandı. Özellikle koronavirüs salgını sonrası toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar ikinci el piyasasını araştırıyorlar.Vatandaşların araba alımlarında bir diğer cazibe noktası ise bankaların taşıt kredisi faiz oranları. Taşıt kredisi faiz oranlarında Mayıs son dönemlerinde yapılan indirimlerin ardından araba alımları için daha cazip bir ortam oluştu. İşte 30 bin tl, 40 bin tl 50 bin tl altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri... detayları takvim.com.tr'de