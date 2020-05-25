-T.C kimlik belgesi aslı veya fotokopisi,

-Muhtaçlık belgesi gibi evraklar hazırlanmalıdır.

Sosyal Yardım Başvuruları İçin Nereye Müracaat Edilir?

Sosyal yardımlar için en çok kaymakamlık binalarında yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılmaktadır. Halk arasında kaymakamlık yardımı olarak bilinen yardımın asıl SYDV yardımlarıdır. Sosyal yardım sağlayan veren diğer kurum ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleridir.

Aile ve Sosyal Politikalar yardım başvurusu aynı zamanda sosyal yardımlaşma vakıflarından da yapılabilmektedir. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen kişiler başvurularını;

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına,