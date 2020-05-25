EMEKLİLER 2020 YILINDA NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Emekli maaşı alacak olanlar eğer 24 Mayıs 2020 tarihinden önce emekli oldukları takdirde 2 ikramiye yani 2 bin lira emekli maaşı ikramiyesi alırken 24 Mayıs 2020 tarihinden sonra emekli olanlar ise sadece 1 kere emekli maaşı ikramiyesi almış olacak. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar emekli olamayanlar ise 2020 yılı içinde ikramiye alamayacak. Emekli maaşı ikramiye tutarı her bayram öncesin bin lira olarak hesaplara yatırılacak.



Emekliye en az 220 TL | 2020 emekli ek ödemesi AGİ ile eşitlenecek mi?

2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonlarını zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerden, ek ödeme dahil aylığı bin 500 liranın altında olan 650 bininin de yapılan ekstra artışla bu aydan itibaren kazancı yükseldi.