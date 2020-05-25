Az önce başıma gelen durumdan farklı bir durumla karşılaşmadık. Bu da bir düzenekmiş; birebir kopyalamışlar meğer... Yani aklımıza gelmeyecek birçok aparatı birebir kopyalayıp kredi kartı bilgilerini çalmak için kullanıyorlar.

Oysa dışarıdan bakıldığında kredi kartınızı soktuğunuz bu bölmeyi gerçeğinden ayırmak oldukça güç. Sadece güç uyguladığınızda 'oyunu' görebilme şansınız var.