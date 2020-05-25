BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar hakkında bir gelişme olduğu zaman haberimizin içerisine eklenecektir.

İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.