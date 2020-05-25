İŞKUR iş ilanları ile birlikte işsiz vatandaşlara iş sağlamak için çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu anlamda İŞKUR tarafından başlatılan TYP olarak tanımlanan sürece dahil olan vatandaşlar 9 ay süreyle sigortalı olarak çalışabilirler. TYP sistemine katılmak isteyenler belirlenen dönemlerde açılan iş ilanlarına İŞKUR üzerinden başvurabilirler. TYP her geçen gün sayısı artan işsizlere nefes olmaktadır.İŞKUR üzerinden TYP başvurularını ileten vatandaşlar belirlenen süre boyunca gelir elde ederler. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Detaylar takvim.com.tr'de
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
TYP'de işsizliğin yoğun olduğu dönem ve bölgelerde toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması amaçlanır. Özellikle uzun süren işsizlik döneminden sonra kişilerin çalışma alışkanlığı ve disiplinine kavuşması amacıyla geliştirilen TYP, vatandaşların iş gücü piyasasına uyum sağlamalarına yardımcı olur. İŞKUR üzerinden TYP başvurularını ileten vatandaşlar belirlenen süre boyunca gelir elde ederler.
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TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR tarafından uygulanan programa başvurular İŞKUR ofislerinden şahsen ya da İŞKUR e-şube ile online olarak gerçekleştirilir. Başvuran kişilerin ilgili kurumun belirlediği şartlara uygun olması gerekir. Kişilerin İŞKUR'a kayıtlı olan işsizler arasında yer alması gerekir. Başka bir ifadeyle; başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde iş arayan kaydı olmalıdır.
Başvurusunu iletecek kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları şarttır.
Vatandaşların emekli veya malul aylığı olmamalıdır.
Kişilerin açıköğretim ve açık lise hariç olmak üzere öğrenci olmaması gerekir.
BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
TYP dahilinde işe alınacak kişileri seçme yöntemi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Başvurularını ileten katılımcıların seçiminde üç ayrı yöntem uygulanır. Bu yöntemler; noter kurası, liste ve %80 noter kurası ile %20 liste uygulamaları olarak sıralanmaktadır.
İstihdamda güçlük çeken kişilerin bu program kapsamında yerleştirilmesi için iki liste belirlenmiştir. Birinci listede;
Kadınlar,
35 yaşın üzerindeki bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede gazi olanlar yer almaktadır.
Birinci listedeki başvurular tamamlandıktan sonra kalan kontenjana göre ikinci listeye geçilir.
TYP MAAŞLARI NE KADARDIR?
TYP kapsamında istihdam edilen kişilerin çalışma süresi haftalık 45 saattir. 45 saatlik çalışmanın sonucunda vatandaşlara asgari ücret kadar maaş ödemesi yapılır. Kişilerin TYP kapsamında çalıştıkları işlerde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak katılımcılar işveren statüsündeki yüklenici ve İŞKUR'a bilgi vermek şartıyla ücretsiz izin kullanabilirler. Ücretsiz izin süresi 14 gün olarak belirlenmiştir. İşçiye ücretsiz izin kullandığı dönemde herhangi bir ödeme yapılmaz.
TYP SÜRESİ NE KADARDIR?
TYP'nin uygulama süresi her bir program için en fazla 9 ay olarak belirlenmiştir. Programa seçilen katılımcıların bu süre boyunca sigortaları ödenir.
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
MEB bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik işleri
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
İŞKUR'A KAYIT OLMA!
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
İŞKUR'A NEREDEN KAYIT YAPILIR?
Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.