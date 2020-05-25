Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları... Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Sorusu her çalışanın cevap aradığı bir soru. E Devlet sisteminde bulunan ne zaman emekli olabilirim uygulaması sayesinde emeklilik hesaplama işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman emekli olabilirim uygulaması hakkında detaylı bilgi haberimizde. Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü! Son 1261 gün prim ödenen kurum....
1997 Aralık SSK girişliyim. 5313 prim günüm var (tavandan) ve SSK devam ediyor. 2018 Mayıs civarı şirket ortaklığı miras kalmasından dolayı Bağ- Kur sorumluluğum da olmuş. SSK prim günüm dolduktan sonra 54 yaşıma kadar herhangi bir gün SSK primi ödenmezse otomatikman Bağ-Kur'a mı geçmiş olurum? Sanırım bu dezavantajlı bir durum. Emekli maaşım düşecek mi ikili mecburiyetten dolayı? Bunların önüne geçmek için ne yapmak lazım? Tuğrul ÜÇÜNCÜOĞLU
SSK'lı çalışmaya devam ettiğiniz sürece primleriniz SSK olarak değerlendirilir. Ancak işten ayrılır ve şirket ortaklığınız devam ederse bu kez Bağ-Kur primi yatırırsınız. Son 7 yıllık sigortalılık süresince 3.5 yıl hangi kurum olursa oradan emekli olursunuz. Maaş açısından değil ama prim açısından Bağ-Kur daha uzun sürüyor. Yani SSK'lı olarak 5900 gün size yeterken, Bağ-Kur'da 9000 gün gerekecek.
5 yıl çalıştığım işyerinde sigortam 1.5 yıl yatırıldı. 2014 yılında işyerinden ayrıldım. Geri kalan günleri alabilir miyim? İşyeri kapandı. Cemil GONCAL
Eğer sigortanız bildirildi ve primleriniz yatırılmadıysa fiilen çalıştığınızı belirterek hizmet tespiti yaparsınız. Ancak hiç sigorta bildirilmediyse 5 yıllık bir zaman aşımı var. Siz elinizdeki bilgi ve belgelerle SGK'ya müracaat ederek hizmet tespiti isteyin.
1987 SGK girişli, 1972 doğumluyum. Toplamda 9000 günüm var. Askerliği borçlanmam maaşı artırır mı? Şaban BURSA
Askerlik borçlanması eğer sigortadan önce askerlik yapılmışsa emekliliği 1 yıl öne alıyor. Onun dışında prim eksiğiniz yoksa askerlik borçlanmasına gerek yok ki şu anda sizin askerliği yatırmanız boşuna cebinizden para çıkmasına yol açar, emekli maaşını da artırmaz. Artırsa bile yatırdığınız paraya değmez.
BORÇLANMA EKLENİYOR
Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor.
Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ- Kur'lu, hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir.
Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor.
Birleştirilen çalışmalara askerlik/doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor.
2 FARKLI İŞLEM
Birden fazla kurumda çalışan kişinin hangi kurumdan emekli olacağı konusu gündeme getiriliyor.
Bu noktada iki ayrı işlem bulunuyor 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için kural son 7 yıldaki 1261 gün olarak işletiliyor.
Yani siz son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişseniz hizmetlerinizin birleşmesinden sonra o kurumdan emekli oluyorsunuz.
1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise hangi kuruma daha çok prim ödenmişse emeklilik de o kurumdan gerçekleşiyor.
EŞİTLİK DURUMUNDA...
1 Ekim 2008 öncesi sigortalıların son 7 yılda çalıştıkları iki kurumun hizmet süreleri eşit ise (1260 gün) o zaman son çalışılan kurum emeklilikte geçerli oluyor ve maaş buradan bağlanıyor.
Örnekle anlatalım. Bay A 02.10.1997'de Bağ-Kur'lu (4B) olarak ilk kez sigortasını yaptırdı. 10 yıl sonra işyerini kapatan Bay A 2007 yılından sonra bir firmada SSK'lı (4A) olarak çalışmaya başladı.
Emeklilik zamanı gelen Bay A hizmet birleştirmesi yaptı. Bay A'nın emekli olacağı kurum son 7 yıldaki çalışmalarından bulunuyor. Buna göre; son 7 yıl en az 3.5 yılı SSK'lı olan Bay A'nın emekliliği SSK'ya göre yapılıyor.
SON 3.5 YIL ÖNEMLİ
15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emeklilik hakkından yararlanabilmek için SSK'lı olmak gerekiyor. Ancak, daha önce Bağkur ya da Emekli Sandığı'na tabi çalışmış olanlar son 3.5 yıl (1261 gün) SSK'lı olarak çalışırsa 15 yıl sigorta ve 3600 gün primle emekli olabilirler.
BAĞKUR'DA 5400 GÜN
8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olan Bağkurlu'larda normal emeklilik için kadınlarda 20 yıl (7200 gün), erkeklerde 25 yıl (9000 gün) prim ödemek gerekiyor. Bağkurlu'ların da eksik prim günüyle emeklilik hakkı bulunuyor.
Kadınlar 50, erkekler 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim ödeme koşuluyla, yaştan emekli olabiliyor. Bağkurlu'da 1 Ekim 1999 tarihi itibarıyla emekliliğe kalan süreye bakılıyor.
ÜÇ KOŞULU YERİNE GETİRDİĞİ TARİHE GÖRE;
ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI ŞÖYLE:
23 Mayıs 2002 öncesi: 55
24.05.2002-23.05.2005: 56
24.05.2005-23.05.2008: 57
24.05.2008-23.05.2011: 58
24.05.2011-23.05.2014: 59
24.05.2014 sonrası: 60 yaş
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olup, üç koşulu 2014 yılından sonra yerine getirebilen erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.
KADINLARIN EMEKLİLİK YAŞI ŞÖYLE:
23 Mayıs 2002 öncesi: 50 yaş
24.05.2002-23.05.2005: 52
24.05.2005-23.05.2008: 54
24.05.2008-23.05.2011: 56
24.05.2011 sonrası: 58 yaş
NOT: 15 yıl sigortalılık, 3600 prim günü ve erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaş şartından en son hangisi yerine gelirse, o tarihteki kademeli yaş esas alınıyor.
1 EKİM 1999 İTİBARIYLA EMEKLİLİĞE KALAN SÜRE
2-4 yıl arasında olan kadın 51, erkek 56
4-6 yıl arasında olan kadın 52, erkek 57
6-8 yıl arasında olan kadın 53, erkek 57
8-10 yıl arasında olan kadın 54, erkek 57
10 yıldan fazla olan kadın 56, erkek 58 yaşında emekli olabiliyor.
NOT: 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayan Bağkurlu'dan bugün 5400 prim gününü tamamlamış kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekli olabilir.
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