Kamu kurumlarında 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin sosyal haklar kapsamında yaşadıkları çok sayıda sorun bulunuyor.
Bu sorunların en temelinde maaş zammı konusu geliyor. KHK kapsamında kadroya dahil edilen işçiler için Çalışma Bakanlığı uzun bir süre boyunca yüzde 4 zam verilmesine karar verdi. Bu zam oranı hiç iyileştirilmedi. Taşeron işçilerin bu talebi ise bu konuda açılan davalar ve mahkemelerin verdiği kararlar ile güçlendi. Koronavirüs salgının etkileri ekonomiyi de zorlamaya devam ediyor. Bu noktada birçok iş yeri kapanmış, bazı işçiler ise ücretsiz izne çıkarılmış, hatta bazı sektörlerde işçilerin işlerine son verildiği bile olmuştur. Detaylar takvim.com.tr'de
4/D'Lİ İŞÇİLERİN EN TEMEL SORUNU ZAM
Kamu işçisi olan va kadroya dahil edilen 4/D işçileri için en önemli sorun maaş zammının bir hayli düşük olması. İşçilerin zam talepleri, çalıştıkları kurumlar tarafından kabul görmemişti. Sadece bazı belediyeler bu dönemde bünyesinde çalışan taşeron işçiler için adım attı.
Bu konuda 2020 yılından ümitli olan taşeron işçiler yüzde 4'lük oranında ciddia anlamda iyileştirme bekliyorlar. Geçmiş yıllarda yaşanan düşük zam oranlarının telafi edilmesini talep eden işçilerin bir diğer beklentisi ise yüzdelik dilim ile ilgili. Bu konuda hükümetin tüm işçiler için ek zam sunması.
TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI
Son dönemde bir mahkemenin bir taşeron işçi için tayin kararı vermesi işçileri umutlandırdı. 4/D'li kadrolu kamu işçisi olarak çalışan işçiler belirli koşullar altında da olsa tayin haklarının en kısa sürede verilmesini talep ediyorlar.
ŞUAN AÇIKLAMA YOK!
Geçtiğimiz aylarda Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde işçilere mayıs ayı döneminde bir ödeme yapılacağı belirtilmişti. Fakat bu süreçte devlet birçok ödemeyi öne çekti. Bu noktada Çalışma Bakanlığı eğer erken ödeme açıklaması yaparsa işçilere nisan ayında 913 TL tediye ödemesi yapılabilecek. Yaklaşık 900 bin işçi taşerondan kadroya geçiş yaptı. 2020 yılı tediye ikramiye ödemelerini ne zaman ödeneceği de bu işleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak tarihine kadar tamamlandı. İkinci taksit 5 günlük ödeme ise 22 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanacak.
BÜTÜN 4/D'Lİ İŞÇİLERE SAĞLANSIN TALEBİ
Sendikaların bu konunun ardından ise taşeron işçiler bu düzenlemenin Çalışma Bakanlığınca yapılacak olan toplu iş sözleşmesinde ele alınmasını bu hakkın bütün 4/D'li işçilere sağlanmasını talep ettiler. fakat Çalışma Bakanlığı bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Bakanlığın yüzdelik konusunda ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. İşçi sendikaları ise bu konuda düzenleme olması için baskılarını artırıyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
TAŞERON İŞÇİLERİN YAKLAŞIK MAAŞ ZAM ORANLARI
Bu rakamlar ise şunlar;
* Yüzde 15 Zam: 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı
* Yüzde 17.5 Zam: Asgari ücret maaş zam oranı artı refah payı
* Yüzde 12 Zam: 2020 enflasyon oranı beklentisi artı yüzde 4 refah payı
TAŞERON İŞÇİ NEDİR?
Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.
Kadrolu işçiden en önemli farkı, kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması, fakat taşeron işçisinin işvereninin özel sektör şirketi olmasıdır.
Taşeron veya tali işveren; alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimlerle de anılan, birçok durumda bir işi veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir. Taşeronluk sistemi, uzmanlık gerektirmeyen işlerin yapımının başka bir firma tarafından üstlenmesini de ifade eder.
Kamu kurumları, yapmakla yükümlü oldukları hizmetlerini yerine getirmek için insan gücünden faydalanırlar. Taşeron firma sisteminde bir işveren, mal veya hizmetlerini başka bir firmaya yaptırır. Böylelikle işletmeler, kendilerinin yapacağı iş ve hizmeti, aynı işi yapan başka işverenlere yaptırır. Bu hizmeti yürüten firmalara da taşeron firma adı verilir.
İşveren giderlerinin daha az maliyetli olması için genelde işler taşeron firmalara verilir. Asıl işverenler, kıdem tazminatı gibi işçi haklarından muaf olmak için de taşeronlarla çalışmayı tercih eder.
Taşeronluk en fazla inşaat sektöründe yaygındır; inşaatçılar genellikle sıhhi tesisat, elektrik işleri, boyama ve diğer görevleri taşeronlara devreder. Kurumlar asıl işlerini yürütürken, taşeronlara devredilen yemek hizmetleri, makam şoförlüğü, güvenlik faaliyetleri ve genel temizlik faaliyetleri gibi yardımcı işler de asıl işin yapılması / üretilmesi için önemli rol oynar.
Son zamanlarda taşeron terimi daha genel bir anlamda sözleşmeli yapılan her türlü işe atıfta bulunmak için kullanılmaya başlanmıştır.
Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörleri buna örnektir.