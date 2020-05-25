2020 itibari ile belirlenen yeni asgari ücret brüt tutarı her ne kadar günlük 98,10 TL olarak açıklanmış olsa da özellikle çok bilinmeyen bir düzenleme kapsamında 31 gün çeken aylarda asgari ücretliye daha yüksek maaş ödemesi yapıldığı bilinmektedir. Buna göre asgari ücretliye 31 çeken aylarda daha yüksek maaş verilmesi söz konusu. İlgili ödemeye ilişkin olarak 2020 yılında bir asgari ücretliye günlük olarak brüt günlük 98,10 TL ödeme yapılmakta ve bu tutar net olarak 77,45 TL olarak belirlenmiştir. Peki asgari ücretliye ikramiye var mı? İşte tüm detaylar takvim.com.tr'de
Gelir İdaresi Başkanlığı Açıkladı
Asgari günlük ücretle çalışan işçilere 31 gün çeken aylarda ücretin hesaplanmasında asgari geçim indiriminin uygulanması hakkında 15/02/2019 tarihli ve 84098128-120.03.06.01[32-2018/1]-63233 sayı numarası ile açıklanan yazıda
"…. Buna göre, çalışanlarınıza yapılan ücret ödemelerinin 30 gün olan aylarda 30 günlük, 31 gün olan aylarda ise 31 günlük olarak verilmesi, ilave asgari geçim indirimi uygulamasını etkilemeyecektir. Söz konusu ücret ödemelerinin, 2018 yılı için 1.603.12 TL'nin altında kalması halinde, ilave asgari geçim indirimi uygulanması mümkün olup, ödenen ücretlerin bu tutarın üzerinde olması halinde ise ilave asgari geçim indirimi uygulanması söz konusu olmayacaktır …" açıklaması yapılmıştır.
Ne Kadar Ödenecek?
İlgili ödemeye ilişkin olarak 2020 yılında bir asgari ücretliye günlük olarak brüt günlük 98,10 TL ödeme yapılmakta ve bu tutar net olarak 77,45 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen miktarlar bir ayı 30 gün olarak hesaplamış olup özellikle açıklamalar doğrultusunda 31 çeken aylardaki fazladan bir gün işyerleri tarafından çalışana ödenmek zorundadır.
Bu ücret daha önceden belirtildiği gibi 98,10 TL şeklinde yer almaktadır. Bu noktada toplam olarak hesaplandığında bir yılda 7 ay 31 gün çekmekte ve bu doğrultuda da aylık 686,7 TL ek ödeme anlamına gelmektedir. Özellikle ilgili ödemenin yapılıp yapılmadığı ilgili ayın bordrosuna bakılarak öğrenilmekte olup eğer 30 günlük ödenmiş ise ek bir günlük ödemesinin işverenden talep edilmelidir.
ASGARİ ÜCRETLİYE İKRAMİYE VAR MI?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin açıkladığı paketlerde asgari ücretliler için kısa çalışma ödeneği yer aldı. Ücretsiz izine çıkarılan ya da salgından dolayı işten çıkarılan asgari ücretli çalışanlara devlet kısa çalışma ödeneği üzerinden maaşın yarısı kadar maaş ödemesi yapacak. Ancak asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilmesi yönünde açıklama gelmemiştir.
BAŞKAN ERDOĞAN: ARKADAŞLAR ÇALIŞIYOR, KESİNLİKLE BİR MÜJDEMİZ OLACAK
Daha önce özel bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında gelen soru üzerine "Kesinlikle bir müjdemiz olacak, arkadaşlar çalışıyor" açıklamasında bulunmuş ancak detay vermemişti. Hükümetin desteklemesi halinde söz konusu yasal düzenlemenin meclisten en kısa sürede çıkabileceği belirtiliyor.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.
2020 AGİ NE KADAR OLDU?
Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK OLAN İŞVERENLER KİMLERDİR?
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin bir takım şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Fakat işverenlerin yerine getirmesi gereken şartlar işyerinin 01.01.2019 tarihinden önce tescil edilip edilmediğine göre değişmektedir.
ASGARİ ÜCRETLİYE GIDA YARDIMI
Devlet ve belediyelere geçim zorluğu bulunan ailelere aylık gıda yardımı yapıyor. Belediyeler bazı marketlerde geçen gıda kartları ile aylık ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Belediyelerin gıda yardımlarından yararlanmak için belediyelerin sosyal yardımlaşma birimlerine şahsen başvurmaları halinde aranan kriterlere uyan kişilere aylık kira yardımları yapılmaktadır.
ASGARİ ÜCRETLİYE ELEKTRİK FATURASI YARDIMI
Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen düzenlemede maddi durumu olmayan ailelerin elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçen uygulama ile asgari ücretle geçinen vatandaşlar durumlarını bakanlıkların gerekli birimlerine bizzat başvuru yaparak ve gelir belgelerini ileterek gerekli yardımları alacak ve elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından ödenecek.
ASGARİ ÜCRETLİYE KİRA YARDIMI
Kamu kurumları belediyeler gelir ve gider dengesi olmayan, yani giderleri gelirlerinden fazla olan kişilere kira yardımı yapıyor. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan kişiler gelirlerini belgeleyebilir ve gerekli kurumlara başvuruda bulunursa kira yardımı alabilirler. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve kaymakamlıklar içerisinde bulunan sosyal dayanışma yardımlaşma dernekleri ve belediyelerin yardım masalarına başvuruda bulunulabilir.
KAYNAK: İşinolsa