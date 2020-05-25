ASGARİ ÜCRETLİYE İKRAMİYE VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin açıkladığı paketlerde asgari ücretliler için kısa çalışma ödeneği yer aldı. Ücretsiz izine çıkarılan ya da salgından dolayı işten çıkarılan asgari ücretli çalışanlara devlet kısa çalışma ödeneği üzerinden maaşın yarısı kadar maaş ödemesi yapacak. Ancak asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilmesi yönünde açıklama gelmemiştir.

BAŞKAN ERDOĞAN: ARKADAŞLAR ÇALIŞIYOR, KESİNLİKLE BİR MÜJDEMİZ OLACAK

Daha önce özel bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında gelen soru üzerine "Kesinlikle bir müjdemiz olacak, arkadaşlar çalışıyor" açıklamasında bulunmuş ancak detay vermemişti. Hükümetin desteklemesi halinde söz konusu yasal düzenlemenin meclisten en kısa sürede çıkabileceği belirtiliyor.