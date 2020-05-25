Devlet personel alımlarına devam ediyor. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı. Mayıs ayının son haftasına geldiğimiz şu günlerde personel ve memur alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Çalışma ve Aile Bakanlığı yayınladığı ilanlar ile personel ve memur alımı yapıyor. Bu amaçla sizler için araştırma yaptık. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır. İşte 25 Mayıs KPSS şartsız sınavsız memur personel alım ilanları ve başvuru şartları!
Çalışma ve Aile Bakanlığı personel ve memur alımı yapıyor
Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
Adaylarda aranan şartlar
Adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.
23 Mayıs
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
22 Mayıs
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
253 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
80 ZABITA MEMURU ALACAK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
16 MEMUR ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
UZAY 15 PERSONEL ALACAK
21 Mayıs
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
20 Mayıs
AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 PERSONEL ALACAK
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
32 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EVREŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ERTELEME İLANI YAYIMLANDI
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
31 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
137 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
240 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
53 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
256 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
18 Mayıs
MEVLANA KALKINMA AJANSI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
16 Mayıs
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
15 Mayıs
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
47 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
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