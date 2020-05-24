-ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.

ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.

Kişilerin engel durumuna göre araçların özel aksam ile yeniden dizayn edilmesi gerekebilir.

-Kişinin engeli araç kullanmaya müsait değil ise aracı kullanacakların B sınıfı; engelli kişinin aracı kendisinin kullanma durumunda ise H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.