İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDA 75 LİRA HARÇLIK

Normalde bu programlara katılanlar öğrenci değilse günde 75 lira, öğrencilerse günde 40.5 lira, işsizlik ödeneği alanlarsa günde 27 lira cep harçlığı alıyor. Bu ödemelerin yanında programa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primiyle, genel sağlık sigortası primi ödeniyor. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılınabiliyor.

İşbaşı Eğitim Programı Gerekli Evrak Listesi

İşsizlerin mesleki deneyimi arttırmak ve teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik uygulanan İşbaşı Eğitim Programından(İEP) yüksek öğretim öğrencilerinin de staj kapsamında yararlanmaları amaçlanmıştır.

İşbaşı Eğitim Programı(İEP) 4857 sayılı Kanun'a ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan, İŞKUR'a kayıtlı iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşlarının payı olan iktisadi teşekküllerde uygulanabilir.