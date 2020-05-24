Ramazan Bayramı sonrası için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden iş arayanlar için az önce 22 bin 783 personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adayların en son başvuru yapacağı tarih de açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor.
İŞKUR ÜZERİNDEN 22 BİN 783 PERSONEL ARANIYOR
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu ve özel kurumlar tarafından yayınlanan personel alım ilanlarına adayların son dakika başvuru yapması gerektiği İŞKUR yetkilileri tarafından açıklandı. Bazı ilanların bitiş tarihi bugün olmasından dolayı adayların en kısa sürede İŞKUR il ve ilçe merkezlerine başvurularını iletmeleri gerektiği belirtildi.
Yayınlanan işkur iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.
İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER
İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:
Beden İşçisi (Genel)3707
Bisküvi İmalat İşçisi629
Satış Danışmanı / Uzmanı504
Ön Muhasebeci487
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı484
Temizlik Görevlisi473
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi402
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi402
Paketleme işçisi366
Makineci (Dikiş)365
Reyon Görevlisi260
Kasiyer253
Konfeksiyon İşçisi250
Ambar/Depo Görevlisi247
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)246
Forklift Operatörü199
Garson (Servis Elemanı)189
CNC Torna Tezgahı Operatörü186
Elektrikçi (Genel)180
Şoför-Yük Taşıma175
Kurye171
Aşçı150
Makine Mühendisi137
Elektrik Teknisyeni136
Pazarlamacı127
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı125
Medikal Maske İmal İşçisi123
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)122
Muhasebeci120
Bulaşıkçı (Stevard)111
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)108
Kamyon Şoförü108
Güvenlik Görevlisi103
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi100
Mekanik Bakım Onarımcısı94
Muhasebe Meslek Elemanı93
Büro Memuru (Genel)91
Çelik Yapılandırmacı90
Depo Sevkiyat Sorumlusu90
Turizm Ve Otelcilik Elemanı90
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)89
Ahşap Mobilya İmalatçısı86
CNC Freze Tezgahı Operatörü86
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı83
Metal Mamuller Montaj İşçisi82
Paketleme İşçisi (Gıda)82
Beden İşçisi (Temizlik)79
Tır-Çekici Şoförü79
Proses İşçisi76
Sekreter76
Aşçı Yardımcısı75
Boyacı-Metal73
Depo İşçisi (Elleçleme)72
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)72
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni70
Kesimci (Konfeksiyon)70
Dökümcü (Metal)69
Gıda Mühendisi69
Marangoz68
Satış Temsilcisi / Plasiyer68
Düz Dikiş Makineci67
Hemşire66
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)66
Ahşap Mobilya İmalat Ustası64
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)62
Lojistik Elemanı62
Makine Teknikeri62
Çağrı Merkezi Elemanı60
Kalite Kontrolcü58
Teknik Ressam56
Dokuma Konfeksiyon Makineci55
E-Ticaret Meslek Elemanı52
LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı52
Makine Montaj İşçisi52
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)52
Ticaret Sekreteri52
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)52
Bahçıvan51
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )51
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı51
Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı51
Elektrik Teknikeri51
Makine Bakımcı51
Düz Dokuma Kumaş İşçisi50
Elektrik-Elektronik Teknisyeni50
İŞKUR Nedir?
İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor.
Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.