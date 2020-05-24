Bankaların kred faiz oranlarında düşüş sürüyor. Son olarak İNG Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! Bilindiği üzere son kredi faiz indirimini konut kredisinde Yapı Kredi duyurmuştu. Ayrıca 3 kamu bankası da hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi desteğini sundu. Bayram için ihtiyacı olan vatandaşlara da bazı bankalar tarafından kredi imkanları sunuluyor. Bu hafta iki banka daha 3 ay ertelemeli bayram kredisi fırsatını duyurdu. İşte İNG, İş Bankası, TEB, Finansbank, Şekerbank, Ziraat, ve bireysel kredi faiz oranları detayları sayfamızda. Detaylar takvim.com.tr'de
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ SONRASI BANKALARIN TAŞIT, İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?
Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleri sonrasında bankaların kredi faiz oranları için yüzde 0.68 ihtimali ortaya çıktı. Konu hakkında özel bir haber yayımlayan Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından Mine Açar "Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde aylık faiz oranını en düşük yüzde 0,95'ler seviyesinde tutan bankalar olmasına rağmen bunun uygulamada ağırlıklı karşılığı kişinin risk skoruna göre yüzde 1,10 seviyesi olarak dikkat çekiyor. Bu faiz oranlarıyla çekilen her 100 bin TL'lik kredinin 36 ay vadede aylık ödemesi 3 bin 507 TL, toplam faiz tutarı da 26 bin 281 TL olarak hesaplanıyor. Oysa kredi oranı politika faizi olan yüzde 8,25'e doğru inse bunun da aylık oranı en iyimser oranlarla yüzde 0,68 olacak.
Bu da her 100 bin TL'lik kredide aylık ödenmesi gereken tutarı 3 bin 230 TL'ye toplam ödenecek faizi de 16 bin 297 TL'ye indirecek. Böylece kredi çeken vatandaşın faiz için cebinden çıkan rakam 9 bin 984 TL azalacak" diyerek en uygun faiz oranı için yüzde 0.68 seviyesine dikkat çekti.
ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi!
ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek! ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi! ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek!
ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi! ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek!
ING Bank, vatandaşa uygun faiz oranı ve vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi sunuyor! ING Bank Türkiye'den yapılan açıklamada, banka müşterisi olsun olmasın, başvuru yapan herkese 60 ay vadeli, 0.79 faiz oranlı ihtiyaç kredisi verileceği belirtildi. ING tarafından yapılan açıklamayla, güçlü bankacılık anlayışıyla her zaman en kolay ve zahmetsiz kredi paketlerini sunan ING Türkiye'nin, bireysel ihtiyaç kredileri için de faiz oranlarını 0.79'a düşürdüğü belirtildi.
ING Bank, müşterisi olsun veya olmasın tüm bireysel kişiler için uygun faiz oranlı ve 60 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç kredi paketlerini duyurdu. ING Bireysel ihtiyaç kredi başvuruları, şubeye gerek olmaksızın ING Mobil bankacılık uygulaması üzerinden yahut ing.com.tr adresinden kolaylıkla yapılabilecek. Ing müşterilerine kredilerde bir de kolaylık sağlanıyor. Şöyle ki ING Bank'ın halihazırdaki müşterileri, ING İnternet Bankacılığı ve ING Mobil uygulamaları üzerinden ING Bank 0.79 faiz oranı ve 60 ay vade seçenekli ihtiyaç kredilerini derhal kullanabilecekler. ING Bank müşterisi olmayan bireysel kişiler ise yine şubeye gitmeden, ilgili evraklarla kredi başvurusunda bulunabilecekler.
HERKESE UYGUN FAİZLİ KREDİ! TÜM HERKES 0.79 FAİZ ORANINDAN FAYDALANABİLECEK
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz tarafından yapılan açıklamada ING'nin, Koronavirüs salgını ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, müşteri olsun olmasın tüm bireyler için ihtiyaç kredisinde kolaylık sağlamaya karar verdiklerini belirterek %0.79 faiz oranı ve 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel ihtiyaç kredileri için başvuruların alınmaya başladığını duyurdu. Uygun ve esnek ödeme koşullarıyla Ramazan bayramı öncesi acil nakit ihtiyacını gidermek için ING ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlara da müjdeli haberi vermiş oldu!
ING Bank'tan 0.79 faiz ve 60 ay vade seçeneği ile hayata geçirilen ihtiyaç kredisi başvuruları, ING Mobil ve ING resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular hali hazırda başladı!
Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile kredi sağlamaktadır.
QNB Finansbank'tan Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi
QNB Finansbank sayesinde ihtiyaç kredisi çekerek ihtiyaçları çok uygun bir şekilde karşılayabilirsiniz. Finansbank ile minimum 3 ay maksimum ay vade süresi ile kredi çekebilirsiniz. En alt limit bin TL iken, üst limit olarak 65 bin TL olarak belirlenmiştir. Faiz oranı ise aylık yüzde 0,99 olarak belirlenmiştir.
Şekerbank'tan Nefes Aldıran Kredi Fırsatı
Şekerbank'ın sağlığı nefes aldıran kredi fırsatı ile son zamanlarda piyasadaki en düşük faiz oranına sahip ihtiyaç kredisinin sahibi olabilirsiniz. Üstelik ödeme kolaylığı ve düşük faizi ile birlikte pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade imkanı sunmaktadır.
İhtiyaç kredi türünün en üst limiti olarak 100 bin TL belirlenmiştir. Kredi faiz oranı aylık 0,89 hoş geldin faizi ile birlikte sunulmaktadır. Aynı zamanda 3 ay ile 3 ay arasında ödeme yapmak isteyen kişiler için faiz oranı yüzde 0,99 iken, 37 ile 60 ay arasında faiz oranı 1,09 olarak uygulanıyor.
Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Türkiye İş bankası müşterileri için en uygun faiz oranına sahip ihtiyaç kredisini müşterilerine sunmaktadır. Minimum 1 ay, maksimum 60 ay vade imkânı ile ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Kredi limiti ise 3 Bin TL olarak belirlenmesiyle birlikte en üst limit olarak ise 100 bin TL belirlenmiştir.
Aynı zamanda Türkiye İş bankası faiz oranı vade süresine göre değişkenlik göstermektedir. 1 ay ile 24 ay vadeli kredi imkânı sunan Türkiye İş bankası 0,99 faiz oranı uygularken, 2 ay ile 0 ay arasında ise aylık faiz oranı 1,05 olarak belirlenmiştir.
Aynı zamanda faiz oranı başvuru yapan kişinin findeks notuna göre de değişkenlik gösterme ihtimali bulunmaktadır. Böylelikle kullandırılacak kredi tutarı yaklaşık binde beşi kadar kredi tahsis ücreti tahsil edilmesi gerekmektedir.
TEB bireysel kredi
TEB'in avantajlı dünyasından hemen yararlanabilir, 7/24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Size en yakın TEB şubemize uğrayarak kredinizi kullanabilir veya dilerseniz kredinizi şubeye gitmeden kullanmak ve detaylı bilgilere erişmek için başvuru kanallarımızı inceleyebilirsiniz.
Kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredinizin faizi, piyasadaki faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez ve kredi vadesi boyunca sabit kalır.
TEB bireysel kredi faiz oranı 0.89 olarak görülmekte
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?
Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;
18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.