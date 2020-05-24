Emeklilik işlemlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Son 7 yıl kuralı ise sık sık yaşanan sorunlardan bir tanesi. Özellikle EYT'liler son 7 yıl kuralının nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki Emeklilikte 7 yıl (son) hesabı nasıl yapılır? Emeklilik hesabı nasıl yapılır? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu çözülecek mi? Eyt'liler bir an önce mağduriyetlerinin sona erdirilip EYT düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesini ve yasalaşmasını bekliyor. EYT'lilerin istekleri kabul edilirse Kadınlar 39, Erkekler ise 46 yaşında emekli olabilecek. Peki EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dönemde başta Finlandiya modeli olmak üzere pek çok sistem üzerinde tartışmalar sürüyor.
2020 YILINDA EYT ÇIKACAK MI?
Toplantıda bir milletvekilinin emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirdiği, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu belirtildi.
EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?
Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları dönemde çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş meydana geliyor. Bu paradoksun önlenmesi açısından emeklilikte yaşa takılanların, EYT'li olarak geçirdikleri sürelerde çalıştıkları dönem boyunca emekli maaşlarının düşmeyeceği bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak bu değişiklikle birlikte emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi sağlanacak.
BAKAN SELÇUK DA ''EYT TABİİ KOLAY BİR KONU DEĞİL'' DEMİŞTİ
EYT hala çözüme kavuşturulmayı bekliyor. EYT'de son durumu yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT konusunda yaptığı açıklamada, emekli adaylarını üzmüştü. EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu. Bakan Selçuk, programda EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bizim tabirimizle, emeklilikte yaşı tutmayanlar. Biz bu kavramı kullanmayı tercih ediyoruz. EYT tabii kolay bir konu değil.
EYT ÇIKARSA KİMLER YARARLANACAK?
EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.
EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?
8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036'dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65'te eşitlenecek.
EYT MALİYETİ
EYT'lilerin sayısı ve maliyeti konusunda Bakanlıkça yapılan bir analizin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Selçuk, "Emeklilik sisteminde temel üç kriter var; birincisi yaş, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Yani emeklilikte yaşa takılmıyor. Biz 2008'de büyük bir reform yaptık. SGK'nin mali dengesi yeniden herhangi bir popülist çizgiye gelinmediği sürece 2071'e kadar sürdürülebilir durumda." diye konuştu. Öte yandan EYT'lilerin sayısının 5 ila 6 milyon civarında olduğuna dikkat çeken sosyal güvenlik uzmanları, en düşük emekli maaşı olan bin 600 lira üzerinden hesap yapılsa bile yıllık maliyetinin 100 milyar liranın üzerinde olacağına dikkat çekti. 5.9 milyon kişinin şu anda EYT olduğu biliniyor. Şu andaki rakamlarla fatura en az 113 milyar TL.
EMEKLİLİKTE SON 7 YIL KURALI NEDİR?
Emeklilikteki 7 yıl kuralı emekliliğine birkaç yıl kalan herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Düşünün yıllarca SSK olarak çalıştınız ve emeklilik dilekçesi verdiniz. Ancak, 7 yıl kuralı nedeniyle SSK yerine Bağ-Kur üzerinden emekli oldunuz. Bu durum biraz da Bağ-Kur emeklilik şartlarının diğer sandıklara göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar, Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmayı tercih ediyor.
Örneğin, şartlarını tamamlayan bir vatandaş emeklilik dilekçesi verdiğinde, aylığı ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Prim gün sayısı olarak da son 2.520 günlük prime bakılıyor. Yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi kurumdan hizmeti varsa o kurumdan emekli oluyor. 7 yıllık süre için ödenen 2.520 günlük prim günün yarısı 1.260 prim gün ediyor. Bunun bir fazlası yani 1.261 prim gün hangi sandığa kayıtlı ise o sandık üzerinden emekli olunuyor.
Özetle emeklilikte son yedi yıllık süre baz alınıyor. Eğer son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresinde 3,5 yıldan/1260 günden fazla süreli 4/b statüsü varsa emeklilik statüsü de 4/b olacaktır. Aksi durumda ise son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresinde son 3,5 yıldan/1260 günden fazla süreli 4/a (SSK) statüsü varsa emeklilik statüsü de 4/a olacaktır. 2008 yılı sonrası işe girişler için ise kural farklıdır. 1.10.2008 sonrasında işe giren sigortalıların ise, çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirlenmektedir.