TAKSİTLE ÖDENECEK

Halen emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenlere avans uygulaması yapılıyor. Yeni emekli, SGK'ya yazılı başvuruda bulunarak avans talep edebiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan yüzde 25 oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması gerekiyor.

Şimdi bu uygulamanın, mevcut emekliler için de devreye alınması düşünülüyor. Avans sistemi hayata geçerse, emekliler SGK'ya başvurup maaşlarının 3 katına kadar para alabilecek. Ödenen avans, 36 aya varan taksitlerle emeklinin maaşından kesilecek. Bunun için herhangi bir faiz alınmayacak. Maaşı 2 bin lira olan emekli 6 bin lira avans çekebilecek. Bunu da ayda 166,67 lira taksitle 36 ayda ödeyecek