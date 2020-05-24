KAT İRTİFAKI FARK EDER Mİ?



Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.



HEM KENDİSİ HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?



Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.

YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANIR MI?



Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler. Yani 2019 yılı içinde emekli olanlar 2020 yılında emlak vergisi ödemeyecek