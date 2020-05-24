SGK (SSK) ve Bağkur emeklileri için müjdeli bir haberimiz var. Bu bağlamda evi olan SGK (SSK) ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiryor. Emlak vergisinin ilk taksidi Mayıs ayı boyunca ödenecek. Ödemeyen cezalı olarak ödemek zorunda kalacak. 2019'da satın aldığı evin 2020 yılı vergisini alıcı ödemek zorunda, 2020 yılında satın alınan evlerin vergisi ise satıcıya ait. Çünkü 2020'de ev alan kişiler, 2021 yılından itibaren emlak vergisi mükellefi olacaklar. Ama emlak vergisinden muaf milyonlarca kişi var. Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler. Yani 2019 yılı içinde emekli olanlar 2020 yılında emlak vergisi ödemeyecek
KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAK?
Emlak vergisi muafiyet şartlarını taşıyan kişiler emlak vergisi ödemez. Aranılan emlak vergisi muafiyeti şartları ise şu şekilde sıralanmaktadır; Söz konusu konutun 200 metrekareden daha küçük olması ve bu haktan yararlanacak olan konut sahibinin kendi adına kayıtlı başka bir taşınmazı bulunmaması kaydı ile hiçbir geliri olmayan ev hanımları, emekliler, 18 yaşından büyük işsizler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.
AYNI EV İKİ KİŞİNİN ÜZERİNDEYSE NE OLACAK?
200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.
YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR DA FAYDALANIYOR MU?
Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.
VERGİ İSTİSNASI İÇİN OTURMA ŞARTI VAR MI?
Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.
ÖLÜM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANIR MI?
Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor.Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.
5 YIL GERİYE DÖNÜK PARANIN İADESİNİ İSTEYİN
Emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanmak isteyen kişilerin bunu taşınmazın adres olarak kayıtlı olduğu belediyede yer alan tapu dairesine giderek verdiği dilekçe ile beyan etmesi gerekiyor. Yine bu kişinin daha önceden ödemiş oldukları emlak vergisi varsa fazla ödenen emlak vergisi geri alınabiliyor. Burada zaman aşımı 5 yıl olarak uygulanıyor ve 5 yıllık ödenen emlak vergisi tutarı toplu para olarak ödeniyor.
EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?
Emlak vergisi ilgili konutun bulunduğu ilçenin belediyesinin internet sitesinden online olarak kredi kartıyla ödenmektedir.
EMLAK VERGİSİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?
Her emlakın vergisi aynı değildir. Konut veya dükkanın konumuna göre emlak vergisinin miktarı değişebilmektedir.
HER KONUT İÇİN İSTİSNA VAR MI?
Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.
BELGELERLE BİRLİKTE BELEDİYEYE BAŞVURUN
Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bildirimde bulunmazsanız size vergi çıkacaktır.
ARSASI OLAN EMEKLİ DE YARARLANIR MI?
Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri olanlar da yararlanamıyor.
KAT İRTİFAKI FARK EDER Mİ?
Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.
HEM KENDİSİ HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?
Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.
YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANIR MI?
Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler. Yani 2019 yılı içinde emekli olanlar 2020 yılında emlak vergisi ödemeyecek
ÖDEME ZAMANI
Emlak vergisi iki eşit taksitte ödeniyor, birinci taksitin Mayıs, ikinci taksitin Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle Mayıs başında birinci taksit ödeme süresi başladı. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacak. Ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10'u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödeniyor.
ÖDEME ŞEKLİ
Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir. Son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.