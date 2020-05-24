Altına yatırım yapılır mı? Altın fiyatları için kritik ve dikkatleri çeken açıklama! Global piyasalarda koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde görülürken altın fiyatlarında da inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. Çin´den dünyaya yayılmaya devam eden virüsün küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesine bağlı olarak yatırımcılar yeniden "güvenli liman"a döndü. Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyrin görülebileceğini açıkladı. İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,55 kayıpla 380,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,52 azalışla 2.526,00 lira oldu.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|377,50
|377,70
|380,00
|380,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.488,00
|2.509,00
|2.505,00
|2.526,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,50
|348,50
|346,50
|350,70
|Lira(Tam) Ziynet
|2.431,00
|2.451,00
|2.447,00
|3.467,00
|Yarım Ziynet
|1.216,00
|1.226,00
|1.224,00
|1.234,00
|Çeyrek Ziynet
|608,00
|613,00
|612,00
|617,00
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,55, dolar/TL yüzde 1,45, avro/TL yüzde 0,88 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 100.896,80, en yüksek 103.306,72 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,26 artarak 103.024,34 puandan tamamladı.
ALTIN TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
1750 bölgesinden yaşanan satışlarla mavi yükselen trend çizgisine kadar gerileyen Ons Altın fiyatında bu bölge üzerinde bugün toparlanma çabası izlenmekte. Şu anlık bu yükselişin zayıf olduğunu ve sadece dünkü kayıpların bir kısmını telafi ettiğini belirtmek isteriz. Yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanması halinde 1750 bölgesi ilk direnç bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölge üstü ataklarda ise 1765 ve 1786 seviyeeri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1725 desteği ve yükselen mavi trendin kırılması halinde 1709 ve 1684 seviyeleri destek oluşturabilir.
Destekler: 1725-1709-1684
Dirençler: 1750-1765-1786
Bank Of America ons altında 3000 dolar beklentisini yineledi. Ons altın 3000 dolar seviyelerine çıkacak olursa bugünki kurla oranladığımız zaman çeyrek altında 1100 lira civarlarını görebilir bu tahmine göre.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.