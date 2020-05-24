SSK ve Bağ- Kur'lu için seyyanen zam ve Kurban Bayramı ikramiyeleri şimdiden aratılmaya başlandı. Bu anlamda memurlara emekli olurken ödenen ikramiyeyi artıracak bir adım atıldı. Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen, emekli ikramiyesi hesabında tam hizmet yıllarının baz alınıp, ay ve günlerin dahil edilmemesini yargıya taşıdı. Enerji Bir-Sen'den yapılan açıklamada, emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında çalışanın hizmet yılının dikkate alındığına ancak bir yılı tamamlamayan ay ve günlerin bu hesaba katılmadığına dikkat çekildi. Seyyanen zam ile ilgili, Memur Sen, 2020 yılı için taban aylığa seyyanen 200 lira, 8+7, 2021 için yüzde 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Detaylar takvim.com.tr'de
İKİNCİ ADIM ATILDI
Daha önce de sendika adına dava açtıklarını belirten Tonbul, şunları kaydetti: "4688 sayılı Kanun'dan aldığımız yetkiyle daha öncesinde konuyla ilgili bir yargıya başvuru sürecimiz olmuştu fakat mahkeme konuya ilişkin yargı sürecinin sendika başvurusu üzerinden değil bireysel olarak fiili bir örnek üzerinden yapılacak başvuruyla başlayabileceğine hükmetmişti.
Biz de geçtiğimiz aylarda emekli olan ve ikramiyesi tam yıllar üzerinden hesap edilip 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen Sendika Genel Sekreterimiz üzerinden yeniden başvuruda bulunduk. Umuyoruz ki yargı sürecinde mahkemeden çıkacak kararla birlikte, sadece yıllar üzerinden yapılan emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir." Tonbul, mahkemenin vereceği kararın yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.
TEMMUZ
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.
SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.
Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.
Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri erken yapıldı. 24 - 26 Mayıs tarihlerinde olacak Ramazan Bayramı için 1000 TL'lik emekli ikramiyeleri 7 - 11 Nisan günlerinde ödendi. Temmuz ve Ağustos aylarında koronavirüsün etkisini yitireceği planlanarak, ödemelerin bayrama yakın bir tarihte 13 - 30 Temmuz tarihleri arasında yatırılacağı düşünülüyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe günü yaşanacak. Haftasonu idrak eilecek olan Kurban Bayramı tarihleri şöyle:1. gün Kurban Bayramı - 31 Temmuz Cuma2. gün Kurban Bayramı - 1 Ağustos Cumartesi3. gün Kurban Bayramı - 2 Ağustos Pazar4. gün Kurban Bayramı - 3 Ağustos Pazartesi
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.
SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde