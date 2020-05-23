Jandarma Genel Müdürlüğü kapsamında uzman erbaş alımları yapıldı. Yapılan alımların ardından adaylar 2020 uzman erbaş alımına ilişkin bir açıklama veya ilan bekliyor. Bunun yanı sıra adaylar Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı sitesi üzerinden yayımlanacak olan ilan için bekleyiş içine girdi. JÖH (Jandarma Özel Harekât) teminine yönelik herhangi bir duyuru henüz yok. Jandarma Özel Harekat adayları yayınlanacak duyuruyu sabırsızlıkla bekliyor. Nisan-Mayıs aylarında yapılması beklenen alımın tarihi, normalleşme takvimine göre belirlenecek. İşte KPSS ve askerlik şartı ve tüm detayları takvim.com.tr'de
MSB:"UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK" DEMİŞTİ FAKAT!
Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı başında yaptığı açıklamada, 2023 yılına kadar MSB bünyesine uzman erbaş alımı yapılmayacağını, alımların askerde olan askerler arasından olacağını söyledi.
Ancak Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı bünyesindedir. Jandarma 'nın personel temin süreci MSB'den ayrı şekilde, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılmaktadır.
KPSS ŞARTI
2019 yılında yapılan uzman erbaş alımına KPSS şartı getirilmişti. Hem KPSs ile hem de KPSS 'siz uzman erbaş alımı yapılmıştı. 2020 yılı alımında da KPSS şartı olması ve hem KPSS ile hem de KPSS'siz uzman erbaş alımı yapılması bekleniyor.
Alınacak sayısının yarısı KPSS puanı ile diğer yarısı KPSS puan şartı olmadan istihdam edilecek.
ASKERLİK ŞARTI OLACAK MI?
Edinilen bilgilere göre 2020 yılı alımında da askerlik şartının olmayacak. Askerlik yapan ve yapmayan adaylar uzman erbaş alımına başvuru yapabilecek.
UZMAN ERBAŞ ALIMI ARANAN ŞARTLAR
Peki ilan yayımlandığında uzman erbaş yani JÖH olmak isteyen adaylarda hangi şartlar aranacak? Aşağıdaki şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ancak yeni ilanda şartlarda herhangi bir düzenleme yapıldığında ilanda belirtilecektir.
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,
g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar
ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.
Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
Özel Harekat ( JÖH ) Nedir?
JÖH, Jandarma Özel Harekât Birliğinin kısaltılmasıdır. JÖH üyelerinin birçoğu rütbelidir ve genellikle terörle mücadele alanında görev yaparlar.
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olan JÖH'ler seçme ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Uzman çavuş ağırlıklı olan JÖH'lerde astsubay ve erler de görev alır. Her birliğin başında ise bir yüzbaşı bulunur. Erler C Timi olarak adlandırılan timlerde görev alır.
JÖH'ler ejderler, efeler, dadaşlar, roketler, akrep, kurtlar, fatihler gibi isimler alarak, kollarında birimlerine özgü birlik arması taşır.
Jandarma Özel Harekat ( JÖH ) Eğitimleri Jandarma Özel Harekat Timleri'nin eğitimleri, terörle mücadele bölgesine oldukça benzeyen Foça'da gerçekleştirilir. JÖH adayları İzmir'in Foça ilçesinde on haftalık bir eğitime tabi tutulur. Burada temel savaş tekniklerini ve coğrafi koşullara dayanıklılığı arttıran eğitimleri alan JÖH'ler yorgunluk ve uykusuzluğa dayanabilme, stres altında doğru karar verebilme, özgüven, silah arkadaşlığı, iklim ve arazi koşulları sebebiyle karşılarına çıkabilecek engelleri aşabilme, mevcut silahları etkin kullanabilme gibi birbirinden zor eğitimleri alır.
Temel savaş eğitimlerini alan JÖH timleri, eğitimleri boyunca 260 kilometre koşu, 675 kilometre yürüyüş olmak üzere toplamda 935 kilometre yol kat ediyor. Manevra eğitimi, haritacılık bilgisi, küresel konumlama cihazı, kamuflaj, dağcılık, suda geçiş teknikleri gibi eğitimlerde alan Jandarma Özel Harekât Timleri simülatörler eşliğinde eğitim aldıkları için operasyon ve çatışma tecrübesi de kazanıyor.