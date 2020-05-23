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    • Ekonomi
    • 23.05.2020 Gazete
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    Havalimanlarına ‘uçulabilir' sertifikası

    , normalleşme sürecinde havalimanlarına 'uçulabilir sertifikası' vereceklerini söyledi. Karaismailoğlu, sertifikasyon programının ve 'nun öngörüleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

    Havalimanlarına ‘uçulabilir' sertifikası
    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde havalimanlarına 'uçulabilir sertifikası' vereceklerini söyledi. Sertifikasyon programının Sağlık Bakanlığı ve 'nun öngörüleri doğrultusunda hazırlandığını belirten Karaismailoğlu, "Programa yönelik genelge havalimanlarına gönderildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca sertifika verilecek. Bu sertifika ile tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak" dedi.
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