Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde havalimanlarına 'uçulabilir sertifikası' vereceklerini söyledi. Sertifikasyon programının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda hazırlandığını belirten Karaismailoğlu, "Programa yönelik genelge havalimanlarına gönderildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca sertifika verilecek. Bu sertifika ile tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak" dedi.