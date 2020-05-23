Dolar düşecek mi, artacak mı? Dolar ne olur? Bayram sonrası fırtına mı kopacak? Dolar birikimi olanlar dikkat!

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Mayıs ayının ortalarını geçtiğimiz ve normalleşme sürecinin başladığı şu günlerde Amerikan Doları'nın 7.27 TL'den 6.78'e kadar düştüğü, gram altının ise 397 sınırından sert dönüp 383 TL'ye kadar düştüğü görülmektedir. Mayıs ve haziran aylarında doların düşmeye devam edeceği ve 6.30 TL'ye kadar çekileceği, gram altının da dolar ile birlikte ons fiyatının da düşmesiyle 340 TL'ye kadar ineceği tahmin edilmektedir. Haziran ayında ortalama olarak Amerikan Doları'nın 6.30 TL, gram altının 335-340 TL, çeyrek altının ise 520-550 TL bandında olacağı tahmin edilmektedir.

Konu hakkında katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dolar kurunda yaşanan düşüşün nedenlerini şu şekilde sıraladı;