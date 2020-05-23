Dolar düşecek mi, artacak mı? Dolar ne olur? Bayram sonrası fırtına mı kopacak? Dolar birikimi olanlar dikkat!

Dolarda düşüş sürecek mi? 24 Mayıs dolar kuru ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranırken, uzmanların dolar tahminleri de sorgulanıyor. 7 TL'nin üzerine çıkan dolar, ekonomideki olumlu göstergelerle birlikte düşüşe geçti. İki hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar kuru bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından dolardaki düşüş sürüyor. Peki, 24 Mayıs dolar kuru ne kadar? Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken küresel piyasalar yine corona virüs salgınında yaşananlara odaklanıyor. Peki Bayram sonrası fırtına mı kopacak? Dolar birikimi olanlar dikkat!
24 MAYIS DOLAR KURU NE KADAR?
Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararının ardından 6,78-6,79 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kuru bugün 6,81 seviyelerinde seyrediyor.
Euro/TL ise 7,42'de yer alıyor.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,78'in altında kapanışlar olması durumunda 6,75 ve 6,70'in gündeme geleceğini dile getirdi.
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Mayıs ayının ortalarını geçtiğimiz ve normalleşme sürecinin başladığı şu günlerde Amerikan Doları'nın 7.27 TL'den 6.78'e kadar düştüğü, gram altının ise 397 sınırından sert dönüp 383 TL'ye kadar düştüğü görülmektedir. Mayıs ve haziran aylarında doların düşmeye devam edeceği ve 6.30 TL'ye kadar çekileceği, gram altının da dolar ile birlikte ons fiyatının da düşmesiyle 340 TL'ye kadar ineceği tahmin edilmektedir. Haziran ayında ortalama olarak Amerikan Doları'nın 6.30 TL, gram altının 335-340 TL, çeyrek altının ise 520-550 TL bandında olacağı tahmin edilmektedir.
Konu hakkında katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dolar kurunda yaşanan düşüşün nedenlerini şu şekilde sıraladı;
Dışarıya TL çıkışının yasaklanmış olması,
3 yabancı bankaya BDDK tarafından alınan tedbir kararı ve cezalandırılacağının söylenmesi,
Bu kararların swap işlemleri ile manüpalitif eylemler yapmak isteyen bankaları caydırması,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından G20 ülkeleri ile swap anlaşması için görüşmelerin sürdüğünün söylenmesi,
İç piyasada yatırımcıların swap anlaşması beklentisini fiyatlaması,
Amerikan ekonomisi için açıklanan verilerin beklentilerden çok daha fazla kötü çıkması,
Amekrikan Merkez Bankası FED Başkanı Powell tarafından yapılan negatif faiz açıklaması.
SWAP İDDİASI
Piyasalardan alınan bilgilere göre dolar kurunda yaşanan düşüşün swap anlaşması iddiası ile yaşandığı bildirildi. Gündemde yer alan haberlerde İngiltere ve Japonya ile Swap anlaşmasına varıldığı bildirildi. Bu iddialar sonrası dolar kuru sert şekilde düşüşe geçti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı , Swap anlaşmasının olmadığına yer verildi ve iddialar yalanlandı.
AŞI ETKİSİ
Dolar kuru ile altın fiyatlarında ilk olarak aşı etkisi görüldü. ABD merkezli bir şirketin aşıda insanlar üzerinde ilk sonuçların olumlu olduğunu açıklaması sonrası düşüşe geçti.
DOLAR SON BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ
Sabah saatlerinde 6,87 seviyesinde olan dolar/TL düşüş yönlü hareketini hızlandırdı. Parite, 6,75'e kadar gerileyerek son 1 aydaki en düşük seviyesini gördü.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ AZALDI
Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 404 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 404 milyon azalarak 84 milyar 429 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 255 milyon dolarlık azalışla 51 milyar 149 milyon dolardan 48 milyar 894 milyon dolara geriledi.
Altın rezervleri ise 15 Mayıs haftasında 851 milyon dolarlık artışla 34 milyar 634 milyon dolardan 35 milyar 535 milyon dolara çıktı.
PETROL DÜŞTÜ ALTIN YÜKSELDİ
ABD ham petrol stoklarında düşüşün etkisiyle 37 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin'de talep düşüşü yaşanabileceğine ilişkin kaygılarla gerilerken, güvenli limanı altının fiyatları yükseldi.
Çin hükümeti, beklentilere karşın, 30 yıldır ilk kez ülkenin 2020 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hedefini açıklamaması, ekonomide belirsizlikler yaratınca, ülkenin petrol talebinde önemli düşüş olacağı kaygıları petrol piyasalarında etkili oldu.
ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın açıkladığı son rapora göre, para birimlerindeki hızlı değer kaybı ve mevcut ekonomik istikrarsızlık ortamı altın fiyatlarındaki tırmınışı körüklemeyi sürdürecek. Finans devinin raporunda, dünyadaki önde gelen tüm para birimlerinin geleceğine ilişkin belirsizlikleri gören yatırımcıların uzun vadeli varlıklarını, dünyanın miras rezerv parası altına yönlendirecekleri öngörüldü.
Gelişmelerle, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.32 düşüşle 34.72 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 4.60 düşüşle 32.28 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.61 artışla 17.21 dolar,
- altın, yüzde 0.45 artışla 1,734.80 dolar,
- bakır, yüzde 1.02 düşüşle 5,390.00 dolar,
- platin, yüzde 0.39 artışla 841.50 dolar,
- paladyum yüzde 4.77 düşüşle 1,939.62 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 380 liraya, çeyrek altın 626 liraya, Cumhuriyet altını da 2,495 liraya yükseldi.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.