3. faz 1000 tl pandemi başvurusu yapanların beklediği haber bayramda geldi-işte başvuru ve sonuç ekranı

Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgula! 1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama ekranı devletten yardım almak için başvuru yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Koronavirü salgını nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara devlet tarafından yardımlar yapılmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine 1000 TL nakdi yardım yapılıyor. 3. faz yardım başvuruları E-Devlet üzerinden alınmıştı. Peki, pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım parası ödemlerinin 1.ve 2.fazzı yapıldı. 3.faz sosyal yardım parası başvurusu ise e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvurular ile ilgili Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklıma yapmıştı.
3. FAZ PANDEMİ BAŞVURU SONUÇLARI GÜNCELLENDİ
1000 TL başvurusu yapan milyonlarca kişi ise sonuçların açıklanmasını bekliyor. Süreç Devam Ediyor, "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurunuz, formda belirttiğiniz ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına değerlendirilmek üzere iletilmiştir." gibi uyarılarla karşılaşan vatandaşlar için yapılan son dakika açıklamasında, binlerce vatandaşın sonucunun belli olduğuna yer verildi.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Başvuru sonucunuzu öğrenmek için yukarıdaki linke tıklayın ve açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan linke tıklayın.
Daha sonra karşınıza e devlet giriş ekranı çıkacak. Burada TC kimlik numaranız ve E Devlet şifrenizi yazın.
Son olarak karşınıza başvuru durumunuz çıkacak. Burada başvuru durumunuzu öğrenebilirsiniz.
SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,
* 0 – Pazartesi
* 2 – Salı
* 4 – Çarşamba
* 6 – Perşembe
* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIM NASIL ALINACAK?
PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.
Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.
KİMLER 1000 TL YARDIM PARASI ALABİLECEK?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,
Silikozis Aylığı,
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,
Öksüz Yetim Yardımı,
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,
Şartlı Eğitim Yardımı,
Şartlı Sağlık Yardımı,
Çoklu Doğum Yardımı,
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.