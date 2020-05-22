Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar başvuru yapanların gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere üç kamu bankası tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı. Bu kapsamda başvuru işlemlerini tamamlayanlar başvuru sonuçlarını ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor.
ZİRAAT BANKASI 6 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.
ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ ŞARTI NE?
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.
ZİRAAT BANKASI BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLANDI MI?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?
10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.
7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.
5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 220 00 00
Siz de Ziraat Bankası müşteri temsilcisine bağlanarak tüm bankacılık işlemlerinizi anında yapabilirsiniz. Diğer yandan müşteri hizmetlerini arayarak sıra beklemek yerine sizlere önerimiz güvenli ve kolay kullanılabilen Ziraat Bankası internet şubesidir. Sizde Ziraat Bankası internet şubesine girerek (https://www.ziraatbank.com.tr) tüm bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Ziraat mobil uygulamasını da telefonunuza indirerek kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemler sayesinde çağrı merkezine anında bağlanabilmeniz mümkündür. Ziraat Bankası numarasını aradıktan sonra yapmak istediğiniz işleme göre tuşlama yapmanız gerekiyor. Kayıp ve çalıntı bildiriminde bulunmak için (1), Kart işlemleri gerçekleştirmek için (2), bankacılık işlemleri için (3), Şifre değiştirme ve yeni şifre almak için (4) tuşunu, İnternet bankacılığı ve Mobil bankacılıkla ilgili işlemler için (5), OGS ve HGS işlemleri için (6), Diğer işlemler için (6) tuşuna basmanız gerekiyor. Müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorsanız aşağıdaki tuşlamayı yapmanız gerekmektedir.
Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma:
İlk olarak Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası olan "444 00 00" numarasını arayın.
Sonrasında karşınıza çıkan menüde "1" tuşlaması yapın.
Daha sonra ise gelecek menüde "6" tuşuna sonrasında ise "0" tuşunu tuşlayın.
Bu işlemlerden sonra banka müşteri hizmetlerine direk bağlanabilirsiniz. Eğer sıra yoksa müşteri temsilcisiyle konuşmaya başlarsınız, sıra varsa sıranın bitmesini bekletilirsiniz. Ziraat Bankası'na anında müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorsanız bankaya kayıtlı cep telefonunuzdan yukarıda yazan müşteri hizmetleri numarasını aramanız gerekmektedir. Aşağıda yazan tuşlamalar sayesinde Tc kimlik numaranızı girdikten sonra müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Menüye geldikten hemen sınra "1" ve daha sonrasında "6" numaralarına bastıktan sonra şifreyi girerek daha sonrasında "0" rakamına tuşlamanız gerekmektedir. Bankada yoğunluk olması nedeniyle bu tuşlamalar bazı dönemlerde değiştirilmektedir.